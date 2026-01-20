Deutsche Hypo – NORD/LB Real Estate Finance ondersteunt de duurzame revitalisering van een van Amsterdams architectonische iconen met een financieringspakket van in totaal € 25 miljoen. De lening wordt verstrekt aan een particuliere investeerder voor de kantoortoren Zilveren Toren, direct naast Amsterdam Centraal Station.

De financiering bestaat uit twee tranches: de eerste voor de herfinanciering van een bestaande lening en de tweede als een aanvullende faciliteit na de voltooiing van uitgebreide renovaties tot een toekomstbestendig kantoorgebouw. ​​Deze upgrades omvatten belangrijke duurzaamheidsmaatregelen die zijn ontworpen om de energieprestaties van het gebouw te verbeteren.

De Zilveren Toren, oorspronkelijk gebouwd begin jaren 90, ondergaat momenteel een transformatie van een traditioneel kantoorgebouw naar een moderne, duurzame en multifunctionele werkplek. Het pand biedt circa 5.000 m² kantoorruimte en zal een toonbeeld worden van duurzame stadsontwikkeling in het hart van Amsterdam.

“Aangezien slechts 20% van het kantooraanbod in Amsterdam momenteel voldoet aan de Parijse energienormen, zijn we verheugd de duurzame transformatie van dit iconische gebouw met onze financiering te kunnen begeleiden.” Met deze financiering maken we de realisatie van nog een duurzaam gebouw in Amsterdam mogelijk. We zijn zeer verheugd om opnieuw met deze investeerder samen te werken”, aldus Martijn Turenhout, Senior Director Deutsche Hypo – NORD/LB Real Estate Finance Amsterdam.

Foto: Paul Starink