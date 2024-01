Spectaculair, duurzaam en de toekomst van stedelijke recreatie. Het ontwerp van de nieuwe Spiral Tower zou niet misstaan in een Science Fictionfilm, maar is voor een belangrijk deel een product uit de Hollandse polder. Bij de ontwikkeling werkt Magnicity, de wereldleider op het gebied van stedelijke vrijetijdsbesteding op grote hoogte, samen met het Amsterdamse creatief designbureau NorthernLight en Groenendijk Engineering uit Bodegraven. De Spiral Tower heeft een panoramisch dak met 360 graden uitzicht, een verticale tuin, is zeer intelligent in energiebesparing en -opwekking en kan meer dan 150 meter hoog worden. Het moet een belangrijke eyecatcher worden in de grootste steden ter wereld.

De toekomst van stedelijke vrijetijdsbesteding, met lage milieu-impact

De Spiral Tower is ontworpen als een must-see attractie in elke stad. De toren neemt inwoners en toeristen mee op een adembenemende spiraalvormige reis naar de top. In innovatieve elektrisch bestuurde cabines met een 360 graden uitzicht observeren zij de stad van bovenaf. De toren zelf is een soort next generation reuzenrad, die naadloos opgaat in het stedelijke landschap. Niet alleen het ontwerp is futuristisch, de Spiral Tower is ook de toekomst van stedelijke recreatie. Het is een moderne, duurzame attractie die aan elke ruimte kan worden aangepast en milieuvriendelijk en energiezuinig is. Het is de eerste attractie op grote hoogte die zonder CO2-impact functioneert, dankzij regeneratie van energie en eigen energieproductie. De toren zal worden aangedreven door zonnepanelen die in het ontwerp zijn geïntegreerd. Elke cabine heeft 360 graden zicht en wekt zelf energie op tijdens de afdaling, waardoor de installatie zelfvoorzienend wordt op energiegebied. Binnenin de toren bevindt zich een verticale tuin, die niet alleen mooi en spectaculair is, maar ook een deel van de omgevingsvervuiling van de stad absorbeert. Verantwoord stadstoerisme, met respect voor het milieu en de lokale gemeenschap.

Een unieke en innovatieve attractie

Het ontwerp van de Spiral Tower is in hoge mate aanpasbaar, zowel qua basis, uiterlijk als werking. De Spiral Tower is verkrijgbaar in vier maten, variërend van 60 meter tot meer dan 150 meter hoog. De lichtgewicht stalen structuur en het installatiegemak maken hem geschikt voor alle omgevingen. De toren kan zelfs relatief eenvoudig worden gedemonteerd en verplaatst. De basis van de toren, waar het instapplatform is en bezoekers worden verwelkomd, kan worden uitgebreid met winkels, restaurants, tentoonstellingen en interactieve routes.

De verticale structuur is cruciaal voor de ervaring en spanning. Om deze structuur draaien doorzichtige elektrische cabines spiraalvormig naar de top van de toren en dalen dan weer af. De tour duurt 15 tot 25 minuten. Elke cabine kan worden aangepast en uitgerust met interactieve augmented reality-schermen om het zicht te verbeteren. Letterlijk en figuurlijk is het hoogtepunt het panoramische platform, met een adembenemend 360 graden uitzicht vanaf de top van de toren. Hier kunnen activiteiten worden georganiseerd als virtuele of augmented reality-ervaringen, educatieve activiteiten en amusementactiviteiten en er kan een loungeruimte of bar worden geïnstalleerd.

Doordat de structuur van de Spiral Tower zeer modulair is, wordt elk model uniek. Het maakt maatwerk mogelijk, afhankelijk van de geografische locatie en het verwachte aantal bezoekers.

Internationaal project van Nederlandse oorsprong

Het concept is ontwikkeld door Marc Groenendijk bij het Nederlandse ingenieursbureau KCI, waar hij ook aan de London Eye en het Dubai Wheel werkte. KCI bundelde in 2020 de krachten met NorthernLight om het concept en ontwerp te verfijnen. In september 2023 kocht Magnicity het concept en het patent, om de Spiral Tower daarna samen met NorthernLight en Groenendijk Engineering (opgericht door Marc Groenendijk) verder te ontwikkelen.

Magnicity heeft al een link met Nederland, waar het eigenaar is van de Rotterdamse Euromast. Het heeft ook drie andere stedelijke ‘observatoria’ in bezit: de Paris Montparnasse Observatory, de Berlin TV Tower en de 360 Chicago.

Foto: Spiral Tower concept – Rotterdam.