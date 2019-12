Duurzame samenwerking tussen Searious Business en Moonen Packaging

Searious Business en Moonen Packaging zijn een intensieve samenwerking gestart. Het doel is helder: in 2030 moet honderd procent van de verpakkingen van gerecyclede of hernieuwbare grondstoffen gemaakt zijn. Samen met de klanten van Moonen Packaging worden verpakkingen stap voor stap verduurzaamd. Searious Business speelt daarbij een belangrijke rol.

“Een samenwerking met Searious Business ligt eigenlijk voor de hand. We hebben een gemeenschappelijke visie. Wij geloven in een wereld zonder afval, waarbij alle grondstoffen ook na gebruik nog waarde hebben. Searious Business wil dat er geen enkel stuk plastic meer in de oceaan of natuur verdwijnt. We liggen dus echt op één lijn”, aldus Hans Houtappels, Business Unit Manager Industrie bij Moonen Packaging. “Voor ons is deze samenwerking ook zeer waardevol. Wij willen graag impact maken. De samenwerking met een grote speler op verpakkingsgebied – zoals Moonen Packaging – stelt ons in staat op een efficiënte wijze veel klanten te bereiken en met hen samen te werken op het gebied van duurzaam verpakken”, zegt Rosemarie Wuite, Business Developer van Searious Business.

Duurzame ambitie

In 2030 wil Moonen Packaging alleen nog maar verpakkingen verkopen van gerecyclede of hernieuwbare grondstoffen. “Wij consumeren te veel en de aarde kan daar niet van herstellen. Onder hernieuwbare grondstoffen verstaan wij daarom grondstoffen die binnen één jaar eens of meerdere keren geoogst kunnen worden, zoals landbouwafval en bamboe”, vervolgt Houtappels. “We hebben een ambitieus doel gesteld. Er zijn namelijk nog niet voor alle verpakkingen duurzame alternatieven beschikbaar of bekend bij ons. We zien ook dat we moeten versnellen. Daarom gaan we samenwerkingen aan met externe partijen, zoals Searious Business.”

Impactvolle samenwerking

“Samen met Moonen hebben we gekeken naar het huidige plastic aanbod. We hebben voor de top twintig meest verkochte verpakkingen – op basis van gewicht – duurzame alternatieven aangedragen. Nu wordt met de klanten bekeken of het alternatief inderdaad een optie is en of dat getest kan worden. Daarnaast werken we samen met Moonen aan klantspecifieke projecten. Daar hopen we zeer binnenkort een succesvolle case te kunnen presenteren”, zegt Wuite. “Concreet willen we met de samenwerking met Searious Business in 2020 1.150 ton plastic afval voorkomen en 2.417 ton CO2 emissies besparen”, vult Houtappels aan.