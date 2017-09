Duurzame leiders op podium 17de Nationaal Sustainability Congres!

Gisteren zijn de resultaten van de 2017 review van de Dow Jones Sustainability Indices bekend gemaakt door RobecoSAM. De ondernemingen die in het plenaire programma van het 17de Nationaal Sustainability Congres met een bestuurder optreden (KPN, Randstad Holding en NN Group) blijken zeer goed te scoren in deze review. Hiermee behoren deze ondernemingen tot de wereldwijde koplopers op het gebied van duurzaamheid. Het congres zal op 9 november in Den Bosch plaatsvinden.

KPN meest duurzame telecombedrijf ter wereld

Voor het eerst is KPN in 2017 geëindigd als ‘industry leader’ in de categorie Telecommunications van de DJSI World en Europe-indices. Daarmee is KPN volgens onafhankelijke experts het meest duurzame telecombedrijf ter wereld.

CEO Eelco Blok zal op het congres optreden en zegt in het persbericht van KPN. “De impact van KPN op de samenleving is groot. Daarom zetten we al jaren vol in op het terugdringen van de CO2-uitstoot en zijn we sinds 2015 klimaatneutraal. Ook helpen we klanten hun eigen CO2-uitstoot te verlagen en willen we met onze dienstverlening bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen,” zegt Eelco Blok, CEO van KPN. “Deze beoordeling weerspiegelt de vooruitgang die we boeken om duurzaamheid verder te verankeren in ons bedrijf. We zijn trots op deze erkenning en we zullen onszelf blijven verbeteren om onze positieve impact op de samenleving zo groot mogelijk te laten zijn. Denk bijvoorbeeld aan het programma dat we hebben ingericht om een circulair bedrijf te worden en aan onze lange termijn energiedoelen die wetenschappelijk bekrachtigd zijn. Ook zetten we in op een sector als de Zorg en brengen we de maatschappij verder met onze SMART city-initiatieven.“

Randstad Holding is trots om lid te zijn in de ‘Professional Services industry’ van de DJSI World en DJSI Europe indices

Randstad Holding is door RobecoSAM beoordeeld als ‘best in class’ op de sociale dimensie, inclusief de gebieden ‘Human Capital Development’, ‘Labor Practice Indicators’ en ‘Talent Attraction & Retention’. Andere thema’s waarvoor de onderneming ook als ‘best in class’ werd beoordeeld zijn ‘Materiality’ en ‘Policy Influence’. In het persbericht van Randstad Holding zegt CEO Jacques van den Broek: “I’m proud that our efforts in the social dimension are considered best in class and that we continue to be included in the Dow Jones Sustainability Index. It shows that our social impact contributes to a better sustainable world.” Jacques zal op het congres optreden.

NN Group opgenomen in de DJSI World en DJSI Europe indices

NN Group is nieuw toegevoegd aan zowel de DJSI World index als de DJSI Europe index. Dit toont aan dat NN Group toto de top 10% van de best scorende ondernemingen behoort in de ‘insurance industry group’ op het gebied van duurzaamheid. Waar de gemiddelde score in de sector 47 is, scoorde NN Group een overall score van 80 (out of 100). Dorothee van Vredenburch (Chief Change & Organisation (CCO) en lid van het Management Board) van NN Group zal op het congres optreden.