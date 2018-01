Duurzame kweekvis, vervanger voor tonijn, overall winnaar Horecava Innovation Award 2018

Pure Pacific Yellowtail, de duurzaam gekweekte topvis van Kingfish Zeeland B.V uit Colijnsplaat/Kats, is uitgeroepen tot Overall winnaar van de Horecava Innovation Award 2018. “Gekweekt op land, zonder antibiotica of chemicaliën. Een smakelijk en verantwoord alternatief voor onder andere blauwvintonijn en daarmee een game changer in de wereld van de kweekvisserij”, oordeelt de jury. De prijsuitreiking van de 18e editie van deze innovatiewedstrijd vond plaats op maandag 8 januari; de eerste dag van Horecava 2018, in RAI Amsterdam.

Gezonde gasten, gezonde werkomgeving, gezonde resultaten en een gezonde planeet. Dat zijn samengevat de drijfveren die ten grondslag liggen aan de winnende innovaties in deze editie van de wedstrijd om de Horecava Innovation Award en de Karel de Vos Duurzaamheid Award.

Categoriewinnaars

Pure Pacific Yellowtail van Kingfish Zeeland B.V uit Colijnsplaat/Kats, wint tevens in de categorie Food & Beverage . Deze smakelijke kweekvis met stevige bite, is een verantwoord alternatief voor overbeviste tonijnsoorten en zwaardvis. Duurzaam gekweekt op land met 100% groene energie, in gezuiverd Oosterscheldewater, dat na gebruik gezuiverd weer wordt teruggegeven.

van Kingfish Zeeland B.V uit Colijnsplaat/Kats, wint tevens in de categorie . Deze smakelijke kweekvis met stevige bite, is een verantwoord alternatief voor overbeviste tonijnsoorten en zwaardvis. Duurzaam gekweekt op land met 100% groene energie, in gezuiverd Oosterscheldewater, dat na gebruik gezuiverd weer wordt teruggegeven. Winnaar in de categorie Concepts, Interior & Design is Rebottled Glas van Rebottled uit Utrecht. Stoere retro drinkglazen gemaakt van gebruikte wijnflessen. Niet recyclen maar úpcyclen is het idee, en daarmee draagt het project bij aan een beter milieu. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden ermee aan werk geholpen.

In de categorie Digital, Apps & Social Media is de winnaar Formitable , van Formitable Amsterdam. Eenvoudig toepasbare software die meehelpt om het aantal ‘no shows’ in restaurants terug te dringen. Reserverende gasten doen hiermee vooraf al een aanbetaling. Tevens een slimme tool waarmee je de omzet op rustiger momenten een ‘boost’ kunt geven.

is de winnaar , van Formitable Amsterdam. Eenvoudig toepasbare software die meehelpt om het aantal ‘no shows’ in restaurants terug te dringen. Reserverende gasten doen hiermee vooraf al een aanbetaling. Tevens een slimme tool waarmee je de omzet op rustiger momenten een ‘boost’ kunt geven. In de categorie Equipment & Services wint Ælement Fusion van Salto Systems uit Amsterdam. Een vrijwel onzichtbare weggewerkt elektronisch slot voor hotelkamerdeuren, fraai ontworpen met subtiele lichtring. Door de gast met zijn smartphone te openen. Bijbehorende app is volledig beveiligd, gastvrij en biedt kansen voor de hotellier om service op maat te kunnen leveren.

Karel de Vos Duurzaamheid Award



Lotus® PRO Schoonmaaksysteem van Mother Nature Cleans te Amsterdam, is de winnaar van de Karel de Vos Duurzaamheid Award. Met dit slimme, voor iedereen toegankelijke, apparaat kan leidingwater op locatie worden omgezet in gestabiliseerd ozonwater. Hiermee kan, zónder gebruik van chemicaliën, aantoonbaar beter worden schoongemaakt. Na 24 uur verandert dit ozonwater terug in gewoon water. Het bespaart ons milieu enorme hoeveelheden vervuild water, is gezonder voor de medewerkers en goedkoper voor de ondernemer.

Deze fraaie Award voor de duurzaamste, ondernemer-ondersteunende innovatie werd voor de zesde keer uitgereikt en is vernoemd naar de initiatiefnemer en eerste juryvoorzitter van de Horecava Innovation Award. Alle inzendingen maakten kans.

Sterk speelveld

Juryvoorzitter Hayk Simons, voorzitter van de achttien koppige HIA jury: “Het aantal inzendingen was vrijwel gelijk aan voorgaande jaren, het innovatieve gehalte was opmerkelijk hoog. In de categorieën was het selecteren van winnaars een pittige uitdaging. Zonde om op zich briljante innovaties niet te kunnen belonen. Maar genomineerd zijn in dit sterke speelveld is al een enorme eer. Over de Overall winnaar waren we echter unaniem laaiend enthousiast!”