De Duurzame KampeerAwards verkiezing beloont het meest duurzame kampeermiddel, de meest duurzame kampeerplek of innovatieconcept dat het meeste impact maakt. Kamperen is buiten leven, de omgeving omarmen en natuurlijk bijdragen aan duurzame recreatie en toerisme. Om ervoor te zorgen dat we ook in de toekomst kunnen blijven genieten van al het moois dat kamperen te bieden heeft, is het belangrijk om de branche te prikkelen om duurzame initiatieven te ontplooien en te versnellen. Anderzijds willen kampeerders geïnspireerd worden met de beste duurzame innovaties die nu al op de markt zijn om zo bewuste keuzes te kunnen maken ten aanzien van producten die beter zijn voor mens, milieu en maatschappij. De genomineerden zijn bekend gemaakt en de publieksstemming is geopend!

Dit jaar zijn er maar liefst 3 prijzen te winnen, verdeeld over drie verschillende categorieën:

Meest duurzame kampeermiddel (denk aan caravan, tent, camper, vouwwagen)

Meest duurzame kampeerplek (denk aan camping, camperplaats, kampeerlocatie)

Meest duurzame innovatieconcept voor de kampeerbranche/kampeerder (een vernieuwend idee/ontwikkeling uit Nederland die relevant is voor en/of invloed heeft op de kampeerbranche en toekomstbestendig is. Denk aan een concept voor (regen)water, energieopwekking, duurzame bedrijfsvoering, slimme groene keuzes, innovatieve logistieke vernieuwingen, circulariteit etc.)

Werkwijze

Bekendmaking genomineerden

Op 1 september werden de genomineerden per categorie bekendgemaakt. De genomineerden werden bepaald op basis van volledigheid en authenticiteit.

Vanaf 4 september kunnen de consumenten hun stem uitbrengen! Tot en met 18 september kan er online gestemd worden op één favoriet per categorie. Activeer je klanten en mobiliseer je netwerk om op jouw bedrijf te stemmen!

De 3 genomineerden met de meeste stemmen per categorie, worden voorgelegd aan de vakjury. Deze bepalen samen de uiteindelijke winnaar. Op 4 oktober tijdens het Duurzaamheidscongres Kampeerbranche wordt de winnaar feestelijk bekendgemaakt

Kom je als één van de winnaars uit de bus, dan val je in de prijzen. Jouw inzending krijgt een vliegende start! Je kunt rekenen op persaandacht en promotie op de mediakanalen van de initiatiefnemers van de Duurzame KampeerAwards. Denk aan een publicatie in een relevant magazine én vermelding op de websites en social media kanalen. De diverse verwijzingen naar jouw website, zullen een boost betekenen voor jouw naamsbekendheid. Als klap op de vuurpijl mag je een standruimte van 30m2 invullen op het plein ‘Kamperen van de Toekomst’ tijdens Kampeer & Caravan Jaarbeurs , het grootste kampeerevent van Nederland dat van 4 t/m 8 oktober plaatsvindt in Jaarbeurs Utrecht.

Vakjury

De vakjury is als volgt samengesteld:

Erik van Dijk, directeur van de Stichting KMVK, een samenwerking van HISWA-RECRON, KHN en ANWB.

Sara van Geloven, reisjournalist, electric vanlifer en fervent kampeerder

Paul Makken, Public Affairs bij de ANWB

Rolf Nijdam, heeft nadat hij de verblijfsrecreatie heeft leren kennen via een functie bij Landal GreenParks, zich afgelopen jaren als onderzoeker bij hogeschool Saxion verder verdiept in deze mooie sector.

Leo Diepemaat, voorzitter van de Nederlandse Kampeer en Caravan Industrie K.C.I. en boardmember van de European Caravan Federation E.C.F., de overkoepelende federatie van de 16 Europese landelijke brancheorganisaties.

Publieksstemming

Nu is het de beurt aan het Nederlands publiek om te stemmen op een van de genomineerde producten. Dat kan tot en met 18 september via deze website.