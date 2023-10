Tijdens het Duurzaamheidscongres Kampeerbranche in de Jaarbeurs in Utrecht werden gisteravond, 4 oktober, de winnaars bekend gemaakt van De Duurzame KampeerAwards verkiezing. Deze verkiezing beloont het meest duurzame kampeermiddel, de meest duurzame kampeerplek en het innovatieconcept dat het meeste impact maakt. Tot de winnaars werden uitgeroepen: TakeOff, Camping Weltevreden en Second Tent Event. De winnaars ontvingen de prijs uit handen van MKB-voorzitter Jacco Vonhof. Deze winnaars waren verkozen door een online stemming onder het publiek op de door een vakjury samengestelde lijst met genomineerden.

De organisatie van het congres en de awards was in handen van ANWB, BOVAG, HISWA-RECRON, Kampeer & Caravan Industrie, Kampeer & Caravan Jaarbeurs en NKC.

Winnaar ‘Meest duurzame kampeermiddel’: TakeOff

De TakeOff is een cross-over van een vouwwagen en een compacte toercaravan. M.a.w.: wel de lusten, niet de lasten, the best of both worlds. Door het unieke hefmechanisme is hij binnen 30 seconden klaar voor gebruik, ook onderweg op doorreis. Dat maakt de TakeOff de ideale ‘holiday-hopper’ voor avontuurlijke kampeerders die graag rondtrekken. Door zijn lage eigen gewicht en ultieme aerodynamische eigenschappen kan de TakeOff in combinatie met compacte auto’s met lichte motoren én elektrische auto’s worden gebruikt zonder veel impact te hebben op de actieradius. Het product beschikt o.a. over een kingsize bed van 2.05m x 1.60m, een toilet, een keuken en vast interieur. De TakeOff speelt in op de onomkeerbare trend van elektrificatie, ’the next generation of caravanning’. Door zijn beperkte afmetingen zijn extra buitenspiegels overbodig en is er vrij zicht in de achteruitkijkspiegel.

Winnaar ‘Meest duurzame kampeerplek’: Camping Weltevreden

Sinds 2017 hebben we de hele camping geëlektrificeerd: alle gasketels, geisers en fornuizen vervangen door warmtepompen, boilers, zoutbatterijen en inductieplaten. We hebben deze elektrificatie ook aangegrepen om veel andere zaken te moderniseren. We hebben bestaande chalets gerenoveerd en een nieuw sanitairgebouw geplaatst. De elektrificatie hebben we in 2022 en 2023 verder doorgevoerd en een stroombatterij en een warmteopslag geplaatst en zonnepanelen voor 3/4de van ons energieverbruik. Doel is om geen stroom terug te leveren en alles op de camping te gebruiken. Het douchewater van het sanitair wordt gebruikt voor het spoelen van de toiletten. Het water wordt eerst gezuiverd voordat het hergerbuikt wordt Op het campingterrein werken we sinds een aantal jaren met natuurlijke beplanting (voor sommigen onder ons onkruid) wat veel betere weerbaarheid geeft tegen droogte bijvoorbeeld.

Winnaar ‘Innovatieconcept met meeste impact’: Second Tent Event

Het Second Tent Event is de eendaagse camping waar kopers en verkopers van tweedehands tenten samenkomen. In een tijd waarin duurzaamheid een steeds grotere rol speelt, zijn we ons bewust geworden van de overvloed aan nieuwe kampeerspullen die worden gekocht, terwijl tweedehandse items vaak nog in uitstekende staat verkeren. We bieden een oplossing voor het tijdrovende proces van het kopen en verkopen van tweedehands tenten via Marktplaats. Het kost veel moeite voor zowel kopers als verkopers: eindeloos reizen om een geschikte tent te vinden, gebrek aan mogelijkheid om de tent opgezet te zien en de angst voor een miskoop.

Waarom deze verkiezing?

Kamperen is buiten leven, de omgeving omarmen en natuurlijk bijdragen aan duurzame recreatie en toerisme. Om ervoor te zorgen dat we ook in de toekomst kunnen blijven genieten van al het moois dat kamperen te bieden heeft, is het belangrijk om de branche te prikkelen om duurzame initiatieven te ontplooien en te versnellen. Anderzijds willen kampeerders geïnspireerd worden met de beste duurzame innovaties die nu al op de markt zijn om zo bewuste keuzes te kunnen maken ten aanzien van producten die beter zijn voor mens, milieu en maatschappij.

Vakjury

De vakjury is als volgt samengesteld:

Erik van Dijk, directeur van de Stichting KMVK, een samenwerking van HISWA-RECRON, KHN en ANWB.

Sara van Geloven, reisjournalist, electric vanlifer en fervent kampeerder

Paul Makken, Public Affairs bij de ANWB

Rolf Nijdam, heeft nadat hij de verblijfsrecreatie heeft leren kennen via een functie bij Landal GreenParks, zich afgelopen jaren als onderzoeker bij hogeschool Saxion verder verdiept in deze mooie sector.

Leo Diepemaat, voorzitter van de Nederlandse Kampeer en Caravan Industrie K.C.I. en boardmember van de European Caravan Federation E.C.F., de overkoepelende federatie van de 16 Europese landelijke brancheorganisaties.

Foto: TakeOff