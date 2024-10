Hoe kijken kampeerders aan tegen duurzaamheid? Is duurzaamheid van invloed op de keuzes die ze maken? Dit heeft Q&A Retail in 2023 onderzocht voor ANWB Kamperen. Dit jaar is daar een vervolg aan gegeven en zijn de onderzoekers op zoek gegaan naar welke praktische handvatten kampeerders zouden willen hebben om die keuzes te maken.

Het onderzoek is gericht op consumenten in de leeftijd van 18 tot 75 jaar. Dit zijn consumenten die wel eens kamperen. Kamperen hoeft hierbij niet per se de hoofdvakantie te zijn. Onder kamperen verstaan we een verblijf in een huuraccommodatie, op een camping of onderweg met eigen caravan, camper of tent.

Het aandeel respondenten dat wel eens gaat kamperen is toegenomen van 45% in 2023 naar 49% in 2024. Hierbij geldt dat 18-44-jarigen vaker wel eens kamperen dan 45-plussers, en mannen vaker dan vrouwen.

Als men in Nederland kampeert is dat voor 45% vanwege duurzaamheidsredenen

Van de respondenten kampeert 50% meestal in Nederland en voor 45% hiervan is dit vanwege duurzaamheidsredenen. Als camper of vouwwagen eigenaren in Nederland kamperen dan doet ze dit vaker vanuit duurzaamheidsoverwegingen, dit geldt niet voor caravan en tenteigenaren.

In de keuze voor de kampeerbestemming zijn duurzaamheidsredenen voor 38% (helemaal) niet doorslaggevend, met name niet voor 45-plussers en vrouwen. 40% staat er neutraal in, hier liggen dus nog kansen voor campings die hierop inspelen. Zij dienen dus echt het voordeel ervan in kaart te brengen om mensen te overtuigen.

Locatie voor 45% belangrijkste bij keuze kampeerplek

Het belangrijkste aspect bij de keuze voor een kampeerplek is de locatie, gevolgd door de prijs-kwaliteitverhouding. Beide aspecten zijn belangrijker

geworden dan vorig jaar. Voorzieningen en faciliteiten zijn juist in belang afgenomen. Ondanks dat duurzaamheid voor slechts 8% het belangrijkste aspect is, vindt 55% het wel belangrijk dat campings maatregelen nemen om te verduurzamen. De energietransitie op het gebied van kamperen is voor 35% (heel erg) belangrijk, de meerderheid staat er neutraal in.

Als men meer informatie zou hebben, dan zou 46% ook duurzamere keuzes maken bij de keuze voor een camping. De informatie over campings waar men het meest

in geïnteresseerd is, zijn afvalscheiding en het verminderen van zwerfafval. Dit zijn ook direct de aspecten die volgens respondenten in het algemeen

verbeterd kunnen worden.

Camper, caravan en vouwwagen eigenaren staan het meeste open voor duurzaamheid

Kampeerders die een camper bezitten, staan in veel gevallen meer dan gemiddeld open voor duurzaam kamperen. Samen met vouwwagen eigenaren vinden ze duurzaamheid vaker dan gemiddeld het belangrijkste aspect in de keuze voor een kampeerplek.

Campereigenaren zouden, als ze meer informatie hadden, vaker duurzamere keuzes maken bij het kiezen van een kampeermiddel. Camper- en

caravaneigenaren vinden de energietransitie en dat campings duurzame maatregelen nemen vaker belangrijk.

Populairste vervoersmiddel nog steeds auto (57%), campergebruik toegenomen naar 12%

De auto is met 57% nog steeds het meest gebruikte vervoersmiddel om naar de kampeerbestemming te reizen. In vergelijking tot 2023 is het aandeel dat

met de auto reist afgenomen en degenen die met de camper reizen toegenomen. Dit jaar let 13% nu al op duurzaamheid met betrekking tot het vervoersmiddel, dit is voornamelijk door meer elektrisch te rijden. De intentie om er in de toekomst wel op te gaan letten is het grootst bij 18-44- jarigen.

Men wil het liefst informatie over brandstofverbruik en zonnepanelen voor kampeermiddel

Als men meer informatie zou hebben over duurzaamheidsaspecten van kampeermiddelen dan zou 39% duurzamere keuzes maken. Men zou het

liefst geïnformeerd worden over het brandstofverbruik (31%) en het gebruik van zonnepanelen (30%). Per kampeermiddel verschillen de informatiebehoeften, zo zouden caravaneigenaren gemiddeld meer geïnformeerd willen worden over zonnepanelen en LED-verlichting, terwijl campereigenaren meer willen weten over de aandrijving van het vervoersmiddel en gerecyclede materialen.

Men is gemiddeld bereid om 20% meer te betalen voor een duurzamere accommodatie of kampeermiddel

Er is een positieve ontwikkeling in de betalingsbereidheid om meer geld uit te geven aan een duurzamere accommodatie, dit jaar is dit 55% ten opzichte van 46% in 2023. Voor kampeermiddelen is slechts 27% bereid meer geld uit te geven. Het gemiddelde percentage dat men bereid zou zijn om extra te betalen voor een duurzamere kampeerplek of een kampeermiddel is 20%.

De betalingsbereidheid om extra te betalen ligt voor kampeerplekken en -middelen hoger bij deze groepen: 18-44-jarigen, mannen, camper en vouwwageneigenaren. Zij staan dus meer open voor duurzaamheid en zijn bereid er geld meer voor neer te leggen.

Foto: Natuurcamping de Lemeler Esch, verkozen tot ‘Duurzaamste kampeerplek van 2024’