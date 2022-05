Maaltijdbox Ekomenu biedt als eerste wereldwijd transparantie in de impact van de verschillende maaltijden. Bij bestellen en afrekenen staan niet alleen de kosten op de digitale kassabon, maar ook de impact op gezondheid én milieu. Bij het bestellen worden consumenten in staat gesteld om maaltijden te kiezen waarbij de hoeveelheid groenten, vitaliteit, CO2-uitstoot en waterverbruik volledig transparant wordt gemaakt. Ekomenu wil op deze manier mensen aansporen om meer groenten te eten en vaker te kiezen voor puur, plantaardig en biologisch. Zo wil Ekomenu klanten concreet aanmoedigen tot het bestellen van een avondmaal met 45% minder CO2-uitstoot dan de gemiddelde avondmaaltijd van 1690 gram uitstoot. Om hiermee bij te dragen aan het behalen van de Sustainable Development Goals voor 2030.

Klanten van Ekomenu hebben iedere week keuze uit 25 verschillende maaltijden. Gemiddeld bevatten de maaltijden van Ekomenu ruim 300 gram groenten, hetgeen bijdraagt aan een 20% verlaagd risico op ziekte, 45% minder CO2-uitstoot en 50% minder schaars waterverbruik. Elke maaltijd heeft een unieke foodprint. Jack Stroeken, CEO Ekomenu: “Natuurlijk zitten er ook maaltijden tussen met een minder positieve foodprint, zoals bijvoorbeeld recepten met rund- of kalfsvlees. Maar ook de impact tonen we. We willen 100% transparant zijn, zodat klanten zelf de impact van hun voedselkeuzes ervaren.”

Jack Stroeken, CEO en founder van Ekomenu: “Als wij goed willen zorgen voor onze planeet dan is het niet meer dan logisch dat we ons bewust moeten zijn wat de impact is van ons handelen. Weinig mensen weten dat voor de productie van een avocado[1] bijna 200 liter water per 100 gram wordt gebruikt of dat de productie van één hamburger[2] gelijk staat aan een ritje van ongeveer 16 kilometer in een personenauto of een maand lang zes minuten douchen.”

“Met Ekomenu maken we dat vanaf nu inzichtelijk. Voortaan kunnen mensen dus zelf bepalen wat de impact is van hun maaltijd. Daag jezelf uit en ga voor de laagste CO2-uitstoot of ga voor gerechten met de meeste groenten.”

Groente, vitaliteit, CO2-uitstoot en waterverbruik

De foodprint van Ekomenu bestaat uit vier pijlers: groenten, vitaliteit, CO2-uitstoot en waterverbruik.Ekomenu is een ‘Certified B Corporation’ en zet zich in om sociale en duurzaamheidskwesties op te lossen. Wat we eten heeft een gigantische impact op ons welzijn. In Europa zijn voedingsgerelateerde ziekten zoals obesitas, hart- en vaatziekten en kanker verantwoordelijk voor 70% van de sterfgevallen. Stroeken: “Voeding kan juist zoveel positiefs doen voor jouw gezondheid. Daarom geven we nu per pijler aan wat de impact is van jouw keuze en wat je misschien beter zou kunnen kiezen. Denk aan veel groenten, volkoren- en onbewerkte ingrediënten of een keer vaker vegetarisch. Door gezonder te eten win je gezonde levensjaren voor jezelf én voor toekomstige generaties.”

Groenteteller

Gemiddeld eten Nederlanders 131 gram groenten per dag. Dat is maar 52% van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van 250 gram. Ekomenu gaat voor 300 gram groenten per dag omdat je hiermee niet alleen tekorten voorkomt, maar ook nog eens extra gezondheidsvoordelen behaalt. Met de Groenteteller daagt Ekomenu klanten uit om elke week 2100 gram groenten te eten, volgens een duurzaam voedselpatroon. Dit betekent dat eetgedrag bijdraagt aan een positieve foodprint door een lage milieubelasting en een gezond leven voor jezelf en toekomstige generaties.

[1] https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/watergebruik.aspx

[2] https://www.businessinsider.nl/vlees-eten-slecht-milieu/