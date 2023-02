Zoals afgelopen jaar aangekondigd, stopt Albert Heijn met het invliegen van groente en fruit. Vanaf 1 juni 2023 worden groente en fruit, zoals sugarsnaps, haricots verts en passiefruit, alleen nog maar via zeecontainer- of wegtransport vervoerd. De laatste jaren is in samenwerking met telers en leveranciers hard gewerkt aan alternatieve transportmogelijkheden of andere teeltgebieden om de kwaliteit te waarborgen.

Albert Heijn koopt groenten en fruit zo dichtbij als mogelijk en zo ver weg als nodig. Bij de keuze tussen dichtbij of ver weg spelen onder meer kwaliteit, duurzaamheid, voedselveiligheid en kostprijs een rol. Zover als nodig gaat bijvoorbeeld over een product dat niet in Nederland geteeld wordt zoals sinaasappelen. Luchttransport is vanuit klimaatimpact geen duurzaam transportmiddel. Albert Heijn kijkt daarom continu naar manieren om het product in Nederland of dichterbij te telen, óf gebruik te maken van duurzamere manieren van transport.

Zeecontainer- en wegtransport

Henk van Harn, directeur merchandising en sourcing bij Albert Heijn, geeft aan dat de supermarkt voortdurend stappen zet in het verduurzamen van de toeleveringsketen. “Vanaf 1 juni 2023 worden al ons onbewerkte groente en fruit via zeecontainer- of wegtransport vervoerd. Zo’n keuze maak je niet van de een op andere dag: we hebben ook een verantwoordelijkheid richting onze leveranciers waar we tientallen jaren mee samenwerken.” Verandering is nodig in de hele voedselproductieketen. Albert Heijn doet dat vanuit de missie om ‘Samen beter eten bereikbaar te maken. Voor iedereen.’ “Wij vinden het belangrijk om verantwoordelijk om te gaan met ons aandeel in milieubelasting. We willen de impact van onze activiteiten zo klein mogelijk houden,” vervolgt Van Harn.

Producten uit Nederland

De helft van de groenten en fruit bij Albert Heijn komt uit Nederland. Dit aandeel groeit verder door bijvoorbeeld seizoenen nog beter te benutten en te verlengen door gebruik te maken van nieuwe teelt- en bewaartechnieken. De laatste jaren heeft Albert Heijn meer dan 40 miljoen producten meer uit Nederland verkocht, denk aan aardbeien in het zomerseizoen of vroege Elstar-appels. Andere producten die al jaarrond uit Nederland komen zijn: Conference peren en aardappelen. Op kleine schaal test Albert Heijn momenteel teelt van Nederlandse gember, waar het gebruikelijk is dit te importeren uit China of Zuid-Amerika.