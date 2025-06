Met de lancering van Sapling in Nederland breidt het aanbod premium spirits zich uit met een merk dat ambacht, smaak en duurzaamheid combineert. Sapling is toegankelijk, verfijnd en onderscheidend. Voor elke verkochte fles wordt er een boom geplant. De Sapling-serie bestaat in Nederland uit een traditionele wodka en een fruit-infused variant.

Sapling onderscheidt zich in het mondgevoel. De wodka is helder en zacht, met subtiele tonen van citrus en vanille. Geschikt als neutrale, maar verfijnde basis voor cocktails. De fruit-infused wodka is gemaakt met echt fruit en hibiscusbloemen, en voegt karakter toe aan een sour, spritz of collins. Dankzij de combinatie van biologisch wintergraan, kleine batchproductie en viervoudige distillatie zijn de spirits soepel, gelaagd en breed inzetbaar.

Echt fruit en navulbare flessen

Naast smaak biedt Sapling ook een praktisch voordeel: de flessen zijn navulbaar, voor de horeca zijn er 5-liter eco-boxen beschikbaar. De navulbare verpakkingen zorgen voor minder glasafval, zijn prijstechnisch aantrekkelijker, en reduceren de CO₂-uitstoot achter de bar met meer dan 37 procent ten opzichte van het gebruik van nieuwe flessen. Ieder onderdeel van de productie is gericht op minimale impact en maximale transparantie. De spirits worden in het land van de verkoop, lokaal gedistilleerd in kleine batches, met hernieuwbare energie. De ingrediënten zijn biologisch, veganistisch en binnen Europa ingekocht. Zo worden er voor de frambozensmaak in de Raspberry & Hibiscus Vodka echte frambozen gebruikt; buitenbeentjes uit Groot-Brittannië.

De productie binnen B Corp gecertificeerde Sapling is CO2-neutraal en voor elke verkochte fles plant het merk een inheemse boom – zichtbaar en te traceren via een QR-code op de dop. Daarmee draagt het merk bij aan herbebossing in onder andere Nederland, Italië, Canada en Marokko, in samenwerking met lokale boeren en gemeenschappen. Transparantie is hierbij van essentieel belang en alle ingrediënten, productiemethoden en initiatieven zijn dan ook onderbouwd en traceerbaar.

Van idee tot fles

Het verhaal van Sapling begint niet in een fabriek, maar in de ongerepte natuur van de Hooglanden. Na grote bosbranden in Schotland wilden vrienden Ed Faulkner en Ivo Devereux helpen met het planten van jonge, nieuwe bomen, saplings. Maar het verzamelen van vrijwilligers ging niet echt van een leien dakje. Om toch mensen naar het afgelegen gebied te krijgen, organiseerden ze een klein muziekfestival, met een bar en drankjes. Het bleek een schot in de roos. De mensen kwamen helpen en met heel veel plezier droegen ze bij aan de herplanting van het bos. De vrienden realiseerden zich dat mensen wel willen bijdragen, als je het combineert met iets leuks. Met het planten van bomen als basis, gingen Faulkner en Devereux aan de slag in een Londense schuur, daar wordt in 2018 de eerste fles Sapling-wodka gebotteld en ziet het klimaatpositieve, biologische spirits-merk het levenslicht. Begin 2019 wordt Sapling officieel gelanceerd. Sindsdien wordt Sapling geschonken in meer dan 2.000 bars en restaurants in Groot-Brittannië, waaronder zeventien Michelinsterrenlocaties.

Sapling wordt in Nederland gedistribueerd door Jolie Imports: www.jolieimports.nl.