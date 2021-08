Duurzame doorbraak: hybride warmtepompen nu als variant op fietsplan

Duurzaamheid wordt beleden met de portemonnee en daarbij is de lange terugverdientijd soms een reden om te wachten met aanschaf van besparende oplossingen. Door gebundelde krachten van de zes grootste warmtebronproducenten en fiscale ondersteuning van EY is daar nu een simpele oplossing voor. Het HAAS-concept werkt namelijk net als het welbekende fietsplan of pc privéproject bij bedrijven.

Heating As A Service

Vrije dagen inruilen tegen een hybride warmtepomp, dat is het idee. HAAS is de naam van het concept, oftewel Heating As A Service. Gevat in een complete web-portal die de geïnteresseerde en potentiële gebruiker geheel ontzorgt met de informatie, calculatie, juiste bedragen of vrije dagen met fiscale voordelen op maat, subsidie, videoschouw vooraf en contact met installateurs. HAAS stelt het platform ter beschikking aan alle ondernemers in de duurzame industrie, zodat men deze complexe, maar gebruiksvriendelijke website niet zelf hoeft te ontwikkelen.

Experts van EY zijn betrokken bij de fiscale adviezen en goedkeuring. Evenals de zes grootste producenten van warmtebronnen: Remeha, Atag, Itho, Daikin, Nefit en Vaillant. Vanwege het vernieuwende en universele karakter van HAAS wordt het goed ontvangen in de financiële- en duurzame industrie.

Hulpje van de cv-ketel

Met een nieuwe haalbare en betaalbare oplossing is er een doorbraak hierin mogelijk om thuis tot wel 70% op gas, kosten en CO2 te kunnen besparen. Het geheim is de hybride warmtepomp, ook wel het hulpje van de cv-ketel genoemd. Deze haalt warmte uit de buitenlucht, ook al is het erg koud, en verwarmt daarmee de woning. Dit vervangt de cv-ketel, die dan geen gas meer verbruikt.

Terugverdientijd drastisch verlaagd

De aanschaf werkt hetzelfde als een fietsplan of een pc privéproject: via de werknemersvoordelen kan er een 50% reductie op aanschaf plaatsvinden. Er kan zelfs betaald worden met vrije dagen, waardoor de voordelen nog groter kunnen worden. Hierdoor wordt de terugverdientijd teruggebracht naar 2 tot 5 jaar in plaats van 8 tot 12.

Ook buiten de WKR

Door het HAAS-concept is het werknemers nu toegestaan om ook met een hybride warmtepomp via hun werkgever een klein deel brutoloon of een paar vrije dagen in te leveren als betaling. Bovendien zijn er geen fiscale kosten voor de werkgever, die normaal 80% bedragen, ook niet als er buiten de WKR (werkkostenregeling) vrije dagen worden benut.

Mede door corona zijn er veel vrije dagen opgebouwd, die zo ingezet kunnen worden als betaalmiddel voor deze verduurzaming. Want men kan buiten de WKR (als die vol is met bijvoorbeeld een feestavond of een kerstpakket) betalen met vrije dagen. Dan kost het verder niets, ook niet voor de werkgever.

Tot 70% besparen plus beter energielabel

De hybride warmtepomp is geschikt voor 3 miljoen woningen in Nederland en is veel voordeliger dan de volledig elektrische warmtepomp. Het past in elke woning met een CV Ketel, ongeacht het merk, en is ook in 1 dag geplaatst. En door zijn prestatie om tot 70% minder gas, kosten en CO2 te leveren, goed voor de versnelling van de energietransitie.

Bovendien wordt de woning meer waard door een verbeterd energielabel.

Medewerkers reageren enthousiast

Uit een eerste test met een ondernemingen, waaronder de ABN AMRO, blijkt dat er een grote belangstelling is.

“Wij hebben gekozen voor het HAAS concept voor onze medewerkers omdat we hiermee bijdragen aan de verduurzaming en versnellen van de energietransitie. Er is dan ook met enthousiasme op het concept gereageerd onder de medewerkers”, aldus Richard Kooloos | Director Group Sustainability ABN AMRO.

Herbert Silderhuis van Haasheating vult aan: “De hybride warmtepomp is een betaalbare, haalbare en duurzame oplossing voor de komende decennia. Elk jaar bespaart men hiermee 2 ton aan CO2.”

Na de implementatie van HAAS volgen SAAS en ISOLAAS, hetzelfde concept voor zonnepanelen en isolatie, met een 50% korting voor de eigenaar van de woning.