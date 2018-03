Duurzaamste jonge koplopers van 2018 gezocht als inspiratiebron voor Nederland

In tijden waarin klimaatsceptici als Trump de boventoon voeren, is er behoefte aan optimisme. En wie kan er beter voor die positiviteit zorgen dan duurzame jonge koplopers? Zij werken hard aan nieuwe economische modellen, radicale innovaties en duurzame levensstijlen en laten zien dat een duurzame toekomst mogelijk is. Daarom is er vanaf 19 maart weer de Duurzame Jonge 100 verkiezing, die resulteert in een overzicht van de meest innovatieve 100 jonge koplopers. Dit overzicht is bedoeld om Nederland te laten zien dat duurzaamheid mogelijk is.

Zoektocht 2018 van start

De zoektocht naar de duurzaamste jonge koplopers van Nederland loopt van 19 maart tot 25 april. Jonge ondernemers, young professionals en studenten kunnen zichzelf of door anderen worden opgegeven via de website. Met de verhalen van de duurzame jongeren laten we samen zien dat duurzaamheid mogelijk is. De verkiezing is dan ook niet het eindpunt, maar het startpunt. DJ100’ers worden onderdeel van een actief netwerk met een kickstart aan mogelijkheden om hun verhaal verder te vertellen.

Juryberaad door experts

Na 25 april kiest een vakjury de 100 duurzaamste koplopers van 2017. Dit jaar bestaat de jury onder meer uit Ruud Koornstra (Energiecommissaris), Maria van der Heijden (directeur MVO Nederland / De Groene Zaak), Chantal Engelen (oprichter Kromkommer) en Jelle Derckx (blogger Growthinkers). Op 7 juni wordt de lijst van de Duurzame Jonge 100 van 2018 feestelijk en groots gelanceerd bij Circl in Amsterdam. Het wordt een interactieve avond, waar we samen vieren dat duurzaamheid mogelijk is. Tijdens de DJ100 Experience laten de kersverse DJ100’ers aanwezigen zien én beleven waar zij mee bezig zijn.

Organisatie DJ100

De DJ100 wordt in 2018 door SustainableMotion voor de 5e keer georganiseerd. Samen met onze partners, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Circl en MaatschapWij kijken we er naar uit om samen met de DJ100 aan Nederland te laten zien dat duurzaamheid mogelijk is.