Duurzaamheid steeds belangrijker bij keuze vakantiebestemming

Voor bijna driekwart van de Nederlandse gasten van Center Parcs geldt dat duurzaamheid een grote rol speelt bij hun keuze voor een vakantiebestemming. Dat is een sterke stijging in vergelijking met tien jaar geleden. Toen koos 40 procent voor een vakantiebestemming waar duurzame voorzieningen aanwezig waren. Dat blijkt uit onderzoek van Center Parcs dat zij naar aanleiding van de Dag van de Duurzaamheid heeft gedaan. Hoewel steeds meer Nederlandse vakantiegangers duurzaamheid belangrijk vinden, laten toeristen uit onze buurlanden dit zwaarder meewegen in hun keuze voor een vakantiebestemming.

De Duitse bezoekers van Center Parcs zijn het meest kritisch in hun keuze voor een vakantiepark. Voor ruim 8 op de 10 Duitsers speelt duurzaamheid hierbij een doorslaggevende rol. In 2008 gold dit voor 68 procent van Duitse gasten. Ook steeds meer Belgische (80 procent) en Franse vakantiegangers (78 procent) houden rekening met de vraag of aanbieders aandacht besteden aan mens en milieu. Bij de keuze voor een vakantiepark speelde tien jaar geleden vooral de vraag een rol of de vakantieparken schoon waren en of accommodaties zich in een natuurlijke omgeving bevonden. Dat is in 2018 nog steeds belangrijk, maar nu kijken gasten ook naar de milieu-impact. Zo vinden zij het belangrijk dat er aandacht is voor mens en milieu, zodat ook toekomstige generaties kunnen genieten van de natuurlijke rijkdom.

“Duurzaamheid zit in het DNA van Center Parcs en speelt een belangrijke rol in alles wat we doen. Dat betekent onder meer dat we heel zorgvuldig omgaan met alle flora en fauna in onze vakantieparken. Het is onze missie om de natuurlijke rijkdom in onze parken te koesteren en goed te doen voor de mensen om ons heen. Het streven is dat in 2021 diverse parken CO2 neutraal zijn en ook worden op dit moment energieneutrale cottages ontwikkeld op twee van onze parken”, vertelt Erwin Dezeure, Director Corporate Social Responsibility van Center Parcs Europe. “De ISO 14001 en 50001-certificeringen van Center Parcs waarborgen een duurzaam verblijf in onze parken. Zodat iedereen met een goed gevoel vakantie kan vieren bij Center Parcs.”

Duurzame voorzieningen in alle parken

Center Parcs streeft ernaar dat 60 procent van alle energie die in haar vakantieparken wordt gebruikt tegen 2021 duurzaam is. Zo zijn de cottages van Center Parcs voorzien van allerlei ‘groene’ faciliteiten, zoals energiezuinige apparatuur, slimme thermostaten die ervoor zorgen dat de cottage niet onnodig warmte vraagt als er geen gast aanwezig is en waterbesparende douchekoppen, kranen en toiletten. Ook zijn in alle parken voorzieningen aanwezig om afval te scheiden en krijgt gebruikt meubilair een nieuwe bestemming bij goede doelen. Bijzonder is dat de lampenkappen in de cottages zijn vervaardigd van gerecycled plastic en verbruikte houten materialen worden gebruikt als verwarmingsbron. Ook zet Center Parcs de laatste technologie in om de milieu-impact tot een minimum te beperken. Zo heeft het zwemparadijs Aqua Mundo maar liefst 90 procent minder chloor nodig dan reguliere zwembaden, doordat biologische filters en UV-technologie worden ingezet. De zwembaden worden ’s nachts afgedekt om energieverlies te voorkomen. Verder wordt ’s nachts het water van de wildwaterbanen en buitenbaden opgeslagen in tanks om ervoor te zorgen dat er geen warmte verloren gaat. Ook wil Center Parcs een bijdrage leveren aan een groter bewustzijn van het belang van duurzaamheid. Zo organiseert zij in samenwerking met Wereld Natuur Fonds elk jaar de Kids Climate Conference, waarbij kinderen meedenken over de toekomst van de planeet.