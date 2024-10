De resultaten van de Wepublic Corporate Affairs Benchmark 2024 zijn bekend en bieden een scherp inzicht in de belangrijkste trends en uitdagingen binnen corporate affairs, communicatie en public affairs. De benchmark, gebaseerd op input van meer dan 70 leiders uit diverse sectoren, toont een verschuivend speelveld in een tijd van economische onzekerheid en een toenemende focus op duurzaamheid.

ESG niet langer een keuze, maar een vereiste

Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol binnen corporate affairs. Waar in de vorige benchmark geen enkele afdeling een vaste ESG-manager had, blijkt nu dat 20% van de corporate affairs-afdelingen deze rol heeft geïntegreerd in hun team. Dit weerspiegelt een bredere verschuiving: ESG is nu een centraal onderdeel van de externe communicatie en strategische ambities van bedrijven.

De toename van het belang van ESG is een van de meest opvallende verschuivingen in de rol van corporate affairsafdelingen.

Esther Vriesendorp (Senior adviseur en ESG expert bij Wepublic): “De verschuiving naar een grotere focus op ESG binnen corporate affairsafdelingen weerspiegelt een fundamentele verandering in hoe organisaties hun externe communicatie en organisatiedoelen benaderen. ESG is steeds meer verankerd in corporate affairs, niet als een aparte expertise, maar als een strategisch fundament”.

Budgetten onder druk, personeelsomvang krimpt

Een van de meest opvallende bevindingen is de aanzienlijke afname van budgetten en personeelsomvang binnen corporate affairs-afdelingen ten opzichte van 2022. De economische tegenwind, zoals de hoge inflatie en een vertragende economie, heeft geleid tot een krimp in zowel middelen (zoals de creatie van communicatie-uitingen) als het aantal FTE’s. Professionals verwachten echter dat er de komende jaren meer zal worden geïnvesteerd in digitale tools, terwijl de vraag naar vast personeel en externe specialisten afneemt.

“Tijdens de coronaperiode zagen we bij veel organisaties een flinke toename in budgetten, maar nu volgt een correctie,” aldus Aleid van der Zwan, director bij Wepublic. “Tegelijkertijd is de noodzaak voor effectieve communicatie met de buitenwereld juist groter dan ooit. Het dilemma voor de corporate-affairs afdelingen: méér bereiken met minder middelen”.

Groot salarisverschil tussen mannen en vrouwen

De benchmark legt ook een hardnekkige ongelijkheid op het gebied van beloning bloot. Mannen op managementniveau verdienen gemiddeld 25% meer dan hun vrouwelijke collega’s, vooral binnen commerciële en semipublieke organisaties. Het gaat om het bruto jaarsalaris en is verrekend naar een fulltime salaris. Dit salarisverschil is opmerkelijk, aangezien vrouwen vaak ouder zijn en meer ervaring

hebben in dezelfde functies. Hoewel vrouwen op MT-niveau meer verdienen dan

mannen, is dit te verklaren door hun langere werkervaring.

AI: Nu of nooit

Een ander belangrijk thema uit de benchmark is de opkomst van AI. Jojanneke Holtrust Westerbeek, Director bij Wepublic, benadrukt dat leiders in het vak nú in actie moeten komen: “AI itransformeert het vak, afwachten betekent jezelf buiten spel zetten. Om AI echt impactvol te maken, moet het geïntegreerd worden in strategische besluitvorming, en niet beperkt blijven tot operationele toepassingen. Het gebrek aan IT-ondersteuning kan een obstakel zijn, dus investeren in de juiste infrastructuur en training is essentieel.”