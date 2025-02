Het toonaangevende internationale adviesbureau Kearney een nieuw rapport ‘Staying the Course: Chief Financial Officers and the Green Transition’ uitgebracht. Hieuit blijkt dat 69% van de CFO’s hogere rendementen verwacht op duurzaamheidsinitiatieven in vergelijking met traditionele investeringen.

Ongeacht de geopolitieke onzekerheid en toegenomen financiële druk, benadrukken de gegevens het vertrouwen van CFO’s in de lange termijnwaarde en winstgevendheid van duurzame investeringen. Naast dit optimisme verwacht 92% dat hun organisaties dit jaar de netto-investering in duurzaamheid aanzienlijk zullen verhogen.

Het onderzoek, uitgevoerd door Kearney en We Don’t Have Time, ondervroeg 500 CFO’s in het Verenigd Koninkrijk (VK), de Verenigde Staten (VS), de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en India om te begrijpen hoe CFO’s duurzaamheid in hun strategieën integreren.

Financiële risico’s en businesscases

Volgens het onderzoek erkent 93% van de CFO’s de businesscase voor duurzaamheidsinvesteringen. Uit het onderzoek blijkt echter dat er verschillende motieven achter deze investeringen zitten: 61% bekijkt deze duurzame investeringen nog steeds vanuit een kostenperspectief, in plaats van de waarde die ze op de lange termijn kunnen genereren.

Positief is dat 65% van de CFO’s nu de kosten van inactiviteit meet, wat duidt op een toenemend bewustzijn van de langetermijnrisico’s die klimaatverandering en regelgevende sancties met zich meebrengen, evenals kansen met betrekking tot de groene transitie.

Direct actie ondernemen

Het onderzoek benadrukt dat CFO’s zich richten op duurzaamheidsinvesteringen die duidelijke, kortetermijnvoordelen bieden bij het verminderen van emissies. De drie hoogste investeringsgebieden zijn:

Meer gebruik van duurzame materialen

Duurzame innovatie en partnerschappen stimuleren

Energiebeheer en afvalvermindering verbeteren

Werknemers- en investeringsstrategieën

CFO’s reageren ook op de toenemende druk van werknemers om hun financiële strategieën af te stemmen op duurzame praktijken, waarbij meer dan 71% van de CFO’s duurzaamheid overweegt bij het selecteren van pensioenfondsen voor werknemers.

Naarmate het bewustzijn van ESG toeneemt, suggereren de bevindingen dat CFO’s ook de waarde van duurzame investeringen erkennen die zowel de planeet ten goede komen als aanslaan bij waardegedreven investeerders en werknemers. Als zodanig neemt een overweldigende meerderheid (94%) van de CFO’s nu duurzaamheidsoverwegingen op in bredere investeringsbeslissingen.

Beth Bovis, Partner bij Kearney en Global Sustainability Lead, zei: “Het perspectief van CFO’s wordt vaak over het hoofd gezien in het debat over duurzaamheid van bedrijven, maar hun rol is cruciaal. Als degenen die de financiële hefbomen beheersen, zijn CFO’s uniek gepositioneerd om een ​​impact op de lange termijn te hebben op de bedrijfsstrategie. En ons onderzoek benadrukt dat ze al stappen in deze richting zetten.

“ESG-rapportage valt steeds meer onder de verantwoordelijkheden van de CFO. Maar naast het simpelweg garanderen van naleving van de regelgeving, kunnen CFO’s het voortouw nemen bij het stimuleren van investeringen die niet alleen de uitstoot verminderen, maar ook tastbare commerciële waarde voor het bedrijf opleveren.”

Ingmar Rentzhog, oprichter en CEO van We Don’t Have Time, voegde toe: “Financiële directeuren nemen steeds meer van de duurzaamheidsinspanningen van hun organisatie op zich, en ons onderzoek toont aan dat ze meer dan voorbereid zijn op deze verantwoordelijkheid.

“Kijkend naar de toekomst, nu de Britse overheid dit jaar haar Sustainability Disclosure Standards zal uitbrengen, zullen organisaties gedwongen worden om opnieuw na te denken over hoe ze hun klimaatinitiatieven meten en communiceren. CFO’s zullen cruciaal zijn bij het navigeren door deze veranderingen, aangezien ze hun impact op het milieu moeten beoordelen en openbaar moeten maken, wat een nieuwe laag toevoegt aan de financiële verslaglegging.”