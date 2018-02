Duurzaamheid heeft bij 39% van de Nederlandse millennials grote tot beslissende impact op koopgedrag

Sustainable Brand Index heeft onlangs een onderzoek afgerond naar de Nederlandse Millennial en duurzaamheid. Het doel van dit onderzoek is om kennis te verschaffen over de groep Millennials gezien vanuit duurzaamheidsperspectief. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat duurzaamheid bij 39% van de Nederlandse millennials een grote tot beslissende impact heeft op het koopgedrag. Ook blijkt dat millennials het meest over duurzaamheid praten in vergelijking met andere generaties.

De belangrijkste conclusies in beeld gebracht (klik op de plaatjes om te vergroten):

De Sustainable Brand Index

De Sustainable Brand Index is een merkenstudie waarin de focus op duurzaamheid ligt. Doel is te achterhalen hoe bedrijven en merken scoren op duurzaamheid, branding en communicatie, vanuit het perspectief van de Nederlandse consument.

In de Sustainable Brand Index en het hiermee samenhangende onderzoek worden consumentenmerken uit verschillende sectoren (onder andere Energie, Retail, Voedingsmiddelen, Supermarkten, Banken, Travel & Leisure, Mobiliteit en Automotive) geëvalueerd en geranked op hoe duurzaam zij worden ervaren door consumenten in Nederland.

Het doel van de Sustainable Brand Index is om de waarde van duurzame branding te benadrukken en bewustwording hierover bij de consument te vergroten.

Het onderzoek geeft bedrijven tools om duurzaamheid binnen een passende context vooruit te helpen vanuit strategie, communicatie, branding en activatie.

Sustainable Brand Index in Nederland

Op 19 April 2018 wordt in Pakhuis de Zwijger de tweede Sustainable Brand Index gelanceerd. Dit jaar worden een aantal nieuwe sectoren in het onderzoek meegenomen: bijvoorbeeld Travel & Leisure, Mobiliteit, Restaurants en Automotive. Tevens wordt er vanuit deze sectoren ook onderzoek gedaan naar de zogeheten ‘Gamechanging bedrijven’. Doel hiervan is inzichten creëren voor het Nederlandse bedrijfsleven over disruptieve ontwikkelingen vanuit consumentenperspectief, die een aanjagende werking hebben op de duurzame versnelling in Nederland.

Voorbeelden van bedrijven die in het onderzoek worden meegenomen, zijn Rabobank, Eneco, FrieslandCampina, Heineken, IKEA, Action, TUI, Volvo, Philips, Albert Heijn, Landal GreenParks en vele anderen.

