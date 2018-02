Nieuwe ontwikkelingen Sustainable Brand Index in Nederland

Dit jaar wordt voor de tweede keer het grootschalige onderzoek achter de Sustainable Brand Index™ in Nederland gelanceerd. Gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek van meer dan 35.000 interviews onder consumenten, worden duurzaamheid, branding en communicatie van de grootste consumentenmerken in kaart gebracht. Naast de sectoren Food, Retail, Energy en Supermarkets, worden ook de sectoren Automotive, Travel & Leisure, Mobility, Restaurants en Hotels onderzocht.

Bekendmaking Sustainable Brand Index NL

Op 19 April a.s. wordt de tweede editie van de Sustainable Brand Index™ in Nederland bekend gemaakt in een bijeenkomst in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam.

Zie hoe de grootste consumentenmerken van Nederland dit jaar scoren op het gebied van duurzaamheid vanuit de consument. Ontmoet daarnaast de mensen achter deze merken en leer meer over het onderzoek achter de Sustainable Brand Index™.

Het belooft een spannende en inspirerende avond te worden!

Europa’s grootste onderzoek over duurzaamheid & consumenten

Sustainable Brand Index™ is het grootste merken onderzoek in Europa met een focus op duurzaamheid, dat jaarlijks uitgevoerd in Zweden, Noorwegen, Denemarken, Finland en sinds 2017 ook in Nederland. Het rapport bestaat uit trends, consumenten gedrag, merk analyses en strategische aanbevelingen. Het onderzoek zoekt antwoorden naar de volgende vragen:

Wat zijn de toekomstige trends en ontwikkelingen binnen duurzaamheid, die invloed hebben op uw merk?

Wat is de houding en gedrag van consumenten op het gebied van duurzaamheid?

Hoe zien consumenten uw merk op het gebied van duurzaamheid? En waarom?

Hoe kan dit worden veranderd en verbeterd?

Waar moet u rekening mee houden om de ontwikkelingen binnen duurzaamheid te kunnen bijhouden?

