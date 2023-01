Sinds 2014 kent Sustainable Brand Index™ een juryprijs toe genaamd Initiatief van het Jaar (Venture of the Year) – ter ere van een initiatief op het gebied van duurzame branding en communicatie. Dit jaar kan er in drie verschillende categorieën genomineerd worden, te weten: Innovaties/ producten, Campagnes/ communicatie en Partnerships. Het doel van de vakprijzen is om initiatieven, campagnes, producten en partnerships onder de aandacht te brengen die een positieve impact heeft op mens, maatschappij of milieu en dat kan worden gezien als een voorbeeld of inspiratie voor andere spelers op de markt. De SBI juryprijzen maken deel uit van Sustainable Brand Index™, Europa’s grootste onafhankelijke onderzoek op het gebied van merken en duurzaamheid.

Criteria

Nominaties kunnen bestaan uit een initiatief, campagne of product dat in het afgelopen jaar (2022-2023) is gelanceerd. Houd er rekening mee dat initiatieven die nog gepland staan om in de toekomst (na februari 2023) te worden gelanceerd, niet kunnen worden genomineerd. Nominaties worden systematisch geëvalueerd op basis van een reeks criteria. De criteria voor 2023 zijn:

Innovatie (Nomineer) vernieuwend potentie baanbrekend

Campagnes (Nomineer) merk waardig impact/ resultaten betrokkenheid storytelling

Partnerships (Nomineer) merk waardig impact/ resultaten betrokkenheid storytelling



Jury

Nominaties zijn open voor het publiek en een jaarlijks samengestelde jury neemt de uitdagende taak op zich om elke nominatie te beoordelen. De jury bestaat uit experts in de industrie die dagelijks met duurzaamheid, branding en / of communicatie werken. Nominaties zijn open tussen 1 december 2022 – 1 februari 2023.

De top 3 nominaties en overall winnaar van Initiatief van het Jaar 2023 zullen worden uitgereikt tijdens de lancering van Sustainable Brand Index ™ 2023 in Nederland op 23 maart 2023.

