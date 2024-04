Op de Impact Fair in de Jaarbeurs is vandaag het duurzame theaterspektakel ‘Only Planet’ aangekondigd, dat vanaf het najaar van 2025 in een aantal grote steden gaat plaatsvinden. Only Planet is een reizend theaterspektakel met een programma van zeven dagen per week, volledig in het teken van het beter zorgen voor onze aarde. Het project is geïnspireerd op het succesvolle boek Only Planet van Tim van Hattum (Wageningen University & Research) waarin hij 7 natuurlijke routes naar een hoopvolle toekomst voor moeder aarde beschrijft. Zijn kernboodschap is: de oplossingen zijn er, maar we moeten ze wel gaan toepassen.

De centrale blikvanger van het evenement is de EcoDome, een grote koepeltent. De theatervoorstelling Only Planet belooft een muzikale en visuele belevenis te worden. Middels adembenemende 360° projecties op de binnenzijde van het koepeldak worden prachtige werelden tot leven gebracht. Op het terrein van Only Planet vinden ook allerlei andere activiteiten rondom het thema duurzaamheid voor onder andere scholen en bedrijven plaats. Uiteindelijk is de doelstelling om bij iedere bezoeker een kleine gedragsverandering bereiken op het gebied van duurzaamheid, waardoor de gezamenlijke impact hoog is.

Recentelijk heeft een publieksonderzoek via Crowdrock uitgewezen dat duurzaamheid onverminderd een belangrijk thema voor Nederlanders is, 75% maakt zich er wel eens of vaak zorgen over. Een meerderheid zou hun eigen gedrag willen verbeteren, maar niet iedereen weet hoe. 65% vindt het aantrekkelijk tot zeer aantrekkelijk om naar een theaterspektakel als Only Planet in de eigen regio te gaan.

Only Planet wordt gemaakt door producenten Peet Nieuwenhuijsen en Frank de Goede samen met regisseur William Spaaij. Voor de realisatie wordt samengewerkt met technisch productiepartner Unlimited Productions uit Breda. Het evenement zal zelf ook zo duurzaam als mogelijk van opzet zijn, hiervoor wordt samengewerkt met Green Leisure Group.

Voor het vervolg wordt er in de loop van 2024 een grote crowdfundingsactie uitgevoerd via Collin Crowdfund. Daarnaast wil Only Planet partnerships opzetten in iedere regio waar het speelt.

Voor de verdere realisatie en doorontwikkeling worden er partnerships opgezet met fondsen, impactinvesteerders en sponsors. Financiële belangen worden behartigd vanuit de Stichting Duurzame Cultuur, waarvan Folkert van der Molen (Van der Molen E.I.S. / Online Kenniscentrum Duurzaam Ondernemen) een van de bestuursleden is.

De lancering op de Impact Fair met vlnr: Peet Nieuwenhuijsen, Frank de Goede, regisseur William Spaaij en Tim van Hattum

Foto boven: ‘Artist Impression’ van het terrein van Only Planet