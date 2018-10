Duurzaam mannenmodemerk SKOT geeft openheid over prijsopbouw

Bloot geven

Op de website wordt voortaan bij elk kledingstuk getoond hoeveel wordt betaald aan zaken als arbeid, materialen en transport. Zo gaat er van een overhemd dat 79 euro kost, bijna 19 euro op aan de materialen en ruim 9 euro gaat naar de mensen die het maken. SKOT is ook eerlijk over haar eigen marges, deze schommelen tussen de 30 en 45 procent per overhemd. De openheid heeft ook een zonnige kant: SKOT laat zien dat een vergelijkbaar overhemd van dezelfde kwaliteit in een reguliere winkel het dubbele zou kosten. SKOT verkoopt direct online aan de consument en heeft dus geen extra kosten van tussenhandel zoals Retail. Zo lukt het SKOT om een hoogwaardig product te bieden voor een betaalbare prijs. Volgens oprichter Ruben van Veen is er simpelweg niks te verbergen. “Ik ben trots op het overhemd dat we verkopen. De materialen zijn van hoge kwaliteit en we kiezen voor verantwoorde productie in Europa. Alle informatie hierover is te vinden op onze website. En als je niks te verbergen hebt is het geen enkele moeite om je bloot te geven.”

Het is een bekend gegeven dat de mode-industrie enorm vervuilend is. Toch wint duurzaamheid hier nog maar mondjesmaat terrein. Dit is een doorn in het oog van ondernemer Van Veen. “Er is heel veel mis in de mode-industrie. Een van de grootste problemen is dat weinig mensen weten hoe hun kleding wordt gemaakt. En omdat ze het niet weten, willen ze er ook niet voor betalen. Mode gaat over verleiding, een aantrekkelijk product en de prijs spelen een belangrijke rol.” SKOT speelt hierop in door een hoogwaardig product te maken, eerlijk geproduceerd en voor een betaalbare prijs.

Prijsvoordeel

Het tonen van de prijsopbouw van de overhemden dient dan ook een ander doel naast het benadrukken van de duurzaamheid. Het bedrijf wil ook vertellen dat de producten aantrekkelijk zijn geprijsd, omdat deze alleen online worden verkocht. “Het is heel normaal dat de kleding die je in de winkel koopt, meer dan 5 keer duurder is dan de kostprijs. Winkels hebben hoge kosten, en blijven vaak met onverkochte voorraad zitten. Maar als consument heb je daar niks aan. Je wilt gewoon niet teveel betalen voor je kleding.” aldus Van Veen (38).

Op de website wordt de prijs van een SKOT overhemd vergeleken met de Retailprijs, en dit scheelt aanzienlijk. Een White Fun overhemd kost bij Skot 79 euro. In de winkel zou je hiervoor 159 euro betalen. Dit komt eenvoudigweg omdat een winkelier er ook aan moet verdienen. SKOT wil met het prijsverschil benadrukken dat ten opzichte van de aankoopprijs een groot deel in de materialen en de productie zit. Met andere woorden: je krijgt bij SKOT meer overhemd voor je geld.

De dag van de duurzaamheid

SKOT kiest ervoor om juist op 10 oktober naar buiten te treden met het bericht. Van Veen zegt hierover: “Vandaag is het de dag van de duurzaamheid, en krijgt duurzame mode en transparantie de aandacht die het verdient.” Zijn gedachte is dat wanneer bedrijven meer gaan delen over de herkomst van producten er ook meer aandacht zal komen vanuit de consument. “Ik hoop dat het over 10 jaar heel normaal is om inzicht te geven over de prijsopbouw van kleding. Zo laat je zien dat er niet gerommeld wordt met lage lonen of goedkope materialen. Het zal de negatieve impact van kleding sterk verbeteren.”

SKOT bestaat inmiddels een jaar, en kan concluderen dat het concept aanspreekt en de collectie overhemden goed ontvangen wordt. De visie is om bij te dragen aan een 100% duurzame mode-industrie. Daar moet nog een hoop voor gebeuren, erkent oprichter Van Veen. Toch laat hij zich daardoor niet weerhouden, en wil hij met SKOT voorop blijven lopen in het bieden van duurzame kwaliteit. “Duurzaamheid is een lange reis, maar elke stap is er een. We willen nog veel meer acties ondernemen op het gebied van materialen en productie. Maar dat is toekomstmuziek. Het begint met transparantie en dat willen we juist vandaag benadrukken.”