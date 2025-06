Op 1 augustus 2025 opent Hotel V haar nieuwste en meest duurzame locatie tot nu: Hotel V Oosterpark – by Conscious. Het viersterrenhotel – met 88 kamers in het hart van Amsterdam-Oost – is de eerste nieuwe opening van het merk in bijna tien jaar tijd en de eerste onder de vlag van Conscious Group, die Hotel V twee jaar geleden overnam. De opening markeert een nieuwe fase in de groeistrategie van de groep, gericht op kwalitatieve expansie in het upper-upscale segment en een verscherpte focus op duurzaamheid. Deze opening sluit aan bij de langetermijnvisie van Conscious Group, die tot doel heeft om vóór 2030 2.500 kamers te exploiteren in binnen- en buitenland, allemaal met een sterk duurzaam profiel.

Adembenemend uitzicht over Amsterdam-Oost

Het uitzicht vanuit het hotel is zonder twijfel een van de hoogtepunten van een verblijf: sommige kamers grenzen direct aan het groene Oosterpark, waardoor gasten zich bijna midden in de bomen wanen. Andere bieden een uniek uitzicht over het park, het iconische Wereldmuseum of de levendige Dapperbuurt. Vloerhoge ramen vervagen de grens tussen binnen en buiten; het omliggende groen wordt letterlijk naar binnen gehaald. Deze verbinding met de natuur wordt subtiel doorgetrokken in het interieur, met warme houttinten, organische vormen en materialen die doen denken aan mos en gras – een weerspiegeling van de serene sfeer van het park.

“Vanuit je kamer zie je Amsterdam in al haar glorie: het Wereldmuseum, het Oosterpark, of de Dapperbuurt – geen schilderijtje aan de muur, maar de stad zelf. Hotel V Oosterpark is geen plek om stil te zitten, maar om je ogen open te houden en je hart te volgen. zegt Marco Lemmers, CEO van Hotel V. “We nodigen je uit om te genieten, te dwalen en je thuis te voelen, midden in de stad, met een uitzicht dat je niet snel vergeet.”

De ligging naast het Oosterpark en het Wereldmuseum biedt gasten een balans tussen rust en reuring, op slechts enkele minuten van het centrum. Dankzij tramverbindingen (14 en 19), station Muiderpoort en diverse nachtbussen is het hotel uitstekend bereikbaar – een belangrijke troef voor zowel zakelijke gasten als ook citytrippers.

Premium positionering en brede doelgroep

Met een viersterrenclassificatie en een positionering in het upper-upscale segment, richt Hotel V Oosterpark – by Conscious zich op de moderne zakenreiziger en ecoluxury citytripper met oog voor kwaliteit en gezinnen die waarde hechten aan ruimte en comfort. De 88 kamers zijn ontworpen met comfort, rust en functionaliteit in gedachten. Er zijn 18 kamers met verbindingsmogelijkheid, waarvan 7 met keuken (pantry), ideaal voor gezinnen en/of een langer verblijf. Op de begane grond opent binnenkort een nieuw restaurant en cocktailbar. Toegankelijk voor hotelgasten én buurtbewoners. Hier kun je de hele dag terecht voor ontbijt, lunch, diner, cocktails, events en meer. De exacte openingsdatum en de naam van de eigenaar wordt binnenkort bekendgemaakt.

Nieuwe mijlpaal in duurzame gastvrijheid

Hotel V Oosterpark – by Conscious is een van de meest duurzame hotels in de stad en de meest duurzame locatie binnen de Hotel V-familie die al jarenlang een voortrekkersrol vervult in duurzame gastvrijheid in Amsterdam. Het hotel is volledig gasvrij, maakt gebruik van WKO (warmte-koudeopslag) en beschikt over driedubbel glas. De inrichting is zorgvuldig samengesteld met Cradle-to-Cradle-producten en FSC-gecertificeerd hout. Ook de operationele processen – van huishouding tot energiebeheer – voldoen aan de Conscious-standaarden, die zijn verankerd in zes duurzame merkbeloften van de groep.

Design van formaat

Het hotel is gevestigd in een bijzonder gebouw uit 1967, dat eerder werd uitgeroepen tot een van de 100 belangrijkste naoorlogse gebouwen van Nederland. In samenwerking met de gerenommeerde architect Wiel Arets is het pand getransformeerd tot een modern toevluchtsoord met een minimalistische uitstraling en weidse raampartijen. Met de combinatie van historisch karakter en hedendaags comfort verrijkt Hotel V het Amsterdamse hotelaanbod.