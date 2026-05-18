In Amsterdam is vandaag de tweede flagshipstore van ASN Bank geopend. Met de opening krijgt de hoofdstad er een financiële inspiratie- en ontmoetingsplek bij. Hier worden evenementen georganiseerd die gekoppeld zijn aan de thema’s waar ASN Bank zich voor inzet: goed wonen, financieel welzijn en duurzaamheid.

In de nieuwe ASN Flagshipstore staan de financiële vraagstukken van jongeren centraal. Denk hierbij aan onderwerpen zoals de mogelijkheden voor het kopen van een eerste huis met een studieschuld, maar ook aan het sparen voor de toekomst. In de flagshipstore organiseert ASN Bank evenementen voor zowel klanten en niet-klanten. Ook kunnen bezoekers er gewoon binnenlopen, bijvoorbeeld om een kijkje te nemen in hun financiële toekomst met de ASN Toekomstsimulator. Daarnaast vinden er in de flagshipstore ook afspraken plaats met financieel adviseurs.

Angela Eijlander, Chief Sales & Marketing Officer bij ASN Bank: “Na Utrecht hebben we bewust voor Amsterdam gekozen. Jongeren lopen hier namelijk tegen flinke financiële uitdagingen aan, zoals hoge huizenprijzen voor koop- én huurwoningen, en studieschulden. Juist daarom wil de bank meer zijn dan alleen een plek waar je je geld regelt: we willen echt een partner zijn van jongeren om grip te krijgen op hun financiën en keuzes voor de toekomst te maken. Vanuit deze bruisende ontmoetingsplek organiseren we evenementen die aansluiten bij verschillende levensfases. Kortom: in de ASN Flagshipstore komt onze belofte ‘Goed voor jou, goed voor de toekomst’ tot leven.”

Locatie ASN Flagshipstore

De flagshipstore van ASN Bank bevindt zich middenin het centrum van Amsterdam aan de Spuistraat 168. De flagshipstore is geopend van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur. Iedereen is welkom: het maakt niet uit of je klant bent bij ASN Bank. Later dit jaar opent ASN Bank ook een flagshipstore in Rotterdam.