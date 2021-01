Duurzaam én smaakvol koken met de nieuwe MAKUS Marble

MAKUS, ASN Wereldprijs winnaar 2018, komt met een nieuw model inductiekookplaat, namelijk de MAKUS Marble. Dat is een inductieplaat met een marmer look. Het bedrijf zorgt daarmee voor een aantrekkelijk en duurzaam alternatief voor koken op gas, zonder dat daar een steengroeve aan te pas komt.

MAKUS geeft letterlijk en figuurlijk kleur aan de energietransitie

Waarom zijn inductiekookplaten eigenlijk altijd glimmend zwart? Meer dan 70% van alle Nederlanders kookt nog op aardgas. MAKUS helpt Nederland in stijl van het aardgas af. In lijn met deze ambitie heeft MAKUS reeds twee modellen op de markt gezet, de Simply Pink! en de Honeycomb. “Het mooie Honeycomb design van MAKUS heeft me verleid de overstap naar inductiekoken te maken”, aldus Hans, een van de eerste klanten van MAKUS. De MAKUS Marble is een langverwachte aanvulling op het assortiment. Er is voor deze marmer look gekozen vanwege de prachtige natuursteen look en omdat marmer van alle tijden is.

Milieu-impact minimaliseren

Naast het versnellen van de energietransitie is MAKUS zich bewust van haar milieu-impact en probeert deze de waar mogelijk te verkleinen. De bovenste laag van de inductieplaat is gemaakt van keramisch glas, niet van echt marmer. De leverancier van het keramische glas is SCHOTT CERAN®. Zij hebben de German Sustainability Award gewonnen door als eerste en enige bedrijf keramisch glas te produceren zonder zware metalen. Bovendien hebben ze als doel in 2030 klimaatneutraal te produceren. Ook is MAKUS in haar dagelijkse reilen en zeilen bezig met het zoveel mogelijk minimaliseren van haar milieu-impact. Zo zit er nu nog piepschuim in de verpakking, maar daar willen ze zo snel mogelijk vanaf. Momenteel wordt een verpakking getest die helemaal uit karton bestaat. Mochten klanten, om welke reden dan ook, afscheid willen nemen van hun MAKUS, dan koopt MAKUS ze terug conform marktwaarde. Geretourneerde platen worden opgeknapt en weer ten verkoop aangeboden.

Schoonheid en kwaliteit in één inductieplaat

De producten van MAKUS worden in Duitsland gemaakt. Het keramische glas komt van het gerenommeerde en duurzame SCHOTT CERAN®. Tijdens het ontwerpen van de inductieplaat is gebruiksgemak een belangrijk uitgangspunt geweest. Zo bevindt de print van de inductieplaten zich onder het keramische glas, waardoor deze niet beschadigt. Daarbij heeft de inductieplaat vier warmtezones verdeeld over de plaat, in grootte variërend. Twee van de vier kunnen aan elkaar gekoppeld worden tot een grote flexzone. Handig bij gebruik van bijvoorbeeld een grote grillplaat.