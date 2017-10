DutchFiets: de circulaire fiets van Johannes Alderse Baas

De door Johannes Alderse Baas ontwikkelde Dutchfiets is een opvallend model fiets: oversized, gemaakt van kunststof en uitgevoerd in felle kleuren. Geen spaken, geen ketting maar aandrijving die zichzelf spant, en met een frame en wielen van volledig recyclebaar kunststof. Johannes: ‘Mijn fietsen blijven volledig in de keten. Kopers betalen € 100,- statiegeld, ik weet dus zeker dat ik de fiets terugkrijg. Dat is de belangrijkste milieuwinst van de DutchFiets.’

Na gebruik en inlevering door de klant brengt Alderse Baas de fiets refurbished en tegen een lagere prijs weer op de markt. Door de hoogwaardige kwaliteit van het aanvangsmateriaal weet hij dat dat kan. Of hij kiest na verloop van tijd voor recycling. Er zijn bedrijven die hem een grote hoeveelheid plastic afvalmateriaal aanbieden, bijvoorbeeld harde plastic verpakkingen. Maar hij kan niet elk plastic laten vermalen en voor zijn fiets gebruiken. Zo is bijvoorbeeld aan het plastic dat hij gebruikt, een stof toegevoegd die verkleuring door UVstraling tegenhoudt. En natuurlijk moet het voldoende sterk zijn. Op zijn beginmateriaal (‘virgin material’) moet hij volledig kunnen vertrouwen.

‘Een voordeel van het oversized frame is dat de verlichting en de bekabeling daarvoor volledig in het frame weggewerkt kan worden’ zegt Alderse Baas. ‘En het is voldoende het wiel slechts aan één kant vast te zetten waardoor je de band makkelijk los kunt halen en vervangen als dat nodig is. Ook voor de remmen en de versnelling is geen bekabeling nodig: met een korte terugtrapbeweging ga je van de eerste naar de tweede versnelling en andersom. Een zogenoemd kick-shift systeem. Remmen doe je ook via de trappers.’

Duurzaam mobiel

De Dutchfiets staat voor een duurzaam en circulair mobiliteitsconcept. Hoewel Alderse Baas in eerste instantie studenten als doelgroep in gedachten had, blijken vooral bedrijven geïnteresseerd in de fiets. Juist vanwege dit concept dat ze daarmee zichtbaar ondersteunen. Zij zetten de fiets in voor hun personeel om te pendelen tussen verschillende locaties of tussen bedrijfsgebouwen op een groot bedrijfsterrein, zoals de Haven van Rotterdam. Een eigenaar van een bedrijfsverzamelgebouw wil enkele fietsen als service voor zijn huurders. Sommige bedrijven kunnen de fiets niet op die manier functioneel inzetten, maar ondersteunen wel het concept. Zij plaatsen ‘m op een opvallende plek als een tastbaar symbool daarvoor.

Servicemodel

Eind 2016 zijn de eerste 125 fietsen opgeleverd die via een crowdfunding-campagne werden verkocht. De productie zou van start gaan op het moment dat er minstens 100 intekenaars zouden zijn. Dat was al na 6 dagen het geval. Inmiddels zijn er veel nieuwe gegadigden voor de tweede versie van de fiets. Johannes wil toewerken naar een servicemodel: een bedrijf gebruikt de fiets tegen een bepaald bedrag per maand. Johannes: ‘Ik houd het onderhoud dan in eigen hand wat een groot voordeel is. Mijn klanten hebben daar dan geen omkijken naar.’

Drijfveer

De drijfveer van Alderse Baas is overigens niet per se de fiets. En al helemaal niet het geld. ‘Het is toch het mooiste wat er is om zo’n concept en product verder te ontwikkelen? Het geeft een kick om de concurrentie aan te gaan met traditionele fietsproducenten. En nietduurzaam produceren kan eigenlijk gewoon niet meer.’