De mode-industrie kampt met een groeiende afvalberg en strengere regelgeving rondom textielafval staat voor de deur. De Dutch Sustainable Fashion Week (DSFW) komt dit jaar met een concreet antwoord: DSFW wil tijdens de week van 7 t/m 12 oktober 2025 maar liefst 10.000 kledingstukken redden van de afvalberg.

Terwijl in New York, Londen, Milaan en Parijs de catwalks tijdens de Fashion Weeks werden gevuld met nieuwe trends en collecties, kiest de Dutch Sustainable Fashion Week (DSFW) bewust voor een ander verhaal. Geen focus op méér productie, maar een ode aan wat er al is. Geen nieuwe trends, maar inspiratie om kleding langer te dragen, te herwaarderen en te transformeren.

Bekende merken in uniek experiment

DSFW wordt geopend met een unieke pilot: elf bekende Nederlandse modemerken slaan de handen ineen met creatieve upcycle-experts. Samen transformeren zij onverkochte collecties en deadstock in verrassende nieuwe stukken. Dit experiment, ontwikkeld ism Rethink Rebels en de Circle Club, laat zien hoe de gevestigde mode-industrie inspiratie kan vinden in circulaire innovatie.

Samenwerking met ByeWaste: consument krijgt sleutelrol

Circulariteit kan alleen werken als consumenten hun kleding goed afdanken en weer terugbrengen in de keten. Jaarlijks belandt er in Nederland meer dan 55% van het afgedankte textiel bij het restafval. Dit resulteert in verbranding, verlies van waardevolle grondstoffen en onnodige CO₂-uitstoot.

Wereldwijd wordt ieder jaar ongeveer 92 miljoen ton kleding afgedankt, en bij ongewijzigd beleid zal dit aantal de komende decennia alleen maar toenemen. Volgens de OESO zal het wereldwijde gebruik van kleding en textiel tegen 2060 meer dan verdubbelen, wat een enorme druk legt op grondstoffen en het milieu.

Daarom werkt DSFW samen met ByeWaste, het platform dat verantwoord inzamelen mogelijk maakt. Door middel van voorlichting, workshops en inzamelpunten in deelnemende steden worden bezoekers geïnspireerd en actief betrokken. Het doel: 10.000 kledingstukken een tweede kans geven.

Evenementen in het hele land

DSFW vindt dit jaar plaats in de steden Rotterdam, Haarlem, Leiden, Utrecht, Den Haag, Lelystad, Schiedam, Den Bosch, Enschede, Groningen en Amsterdam.

Een week van inspiratie

DSFW biedt een positief en inspirerend tegengeluid op de reguliere Fashion weken. Hier draait het niet om méér of nieuwe trends, maar om authenticiteit en anders: kleding langer dragen, hergebruiken en opnieuw ontdekken.

“De toekomst van mode ligt niet in eindeloze productie, maar in creativiteit met wat er al is. Met Rediscover -Crafting the Future of Fashion willen we consumenten en merken inspireren om mode op een andere manier te beleven,” zegt Cecile Scheele, oprichter van de Dutch Sustainable Fashion Week. “De mode-industrie produceert meer dan ooit, terwijl de hoeveelheid textielafval blijft groeien. Met DSFW willen we laten zien dat creativiteit en stijl ook ontstaan uit wat er al is. De toekomst van mode draait niet om nieuw, maar om opnieuw,” aldus Cecile Scheele.

Een groeiende, decentrale community

De Dutch Sustainable Fashion Week wordt door de sustainable innovators georganiseerd, verspreid over meerdere regio’s. Lokale merken, ontwerpers, duurzame initiatieven en betrokken consumenten dragen bij aan events, workshops en collecties in hun stad. Door deze gedecentraliseerde aanpak groeit de week elk jaar, en sluiten steeds meer organisaties zich aan om mode circulair, creatief en toekomstbestendig te maken.