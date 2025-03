Dutch Flower Group (DFG) heeft als eerste handelsbedrijf in de sierteeltsector de validatie ontvangen van het Science Based Targets initiative (SBTi) voor haar klimaatdoelstellingen, inclusief ‘scope 3’. Dit betekent dat de duurzaamheidsdoelen van DFG in lijn zijn met het Klimaatakkoord van Parijs.

Onderdeel van IMPACT2030-strategie

Eind 2024 heeft DFG haar duurzaamheidsstrategie richting 2030 gelanceerd: IMPACT2030. Een belangrijk onderdeel van deze strategie is het verkleinen van de CO₂-eq-voetafdruk van bloemen en planten. DFG streeft ernaar om in 2031 47% minder CO₂-eq uit te stoten in

scope 3 ten opzichte van 2021. Voor DFG ligt de focus op de emissies vanuit inkoop en bij transport. Dit is een belangrijke stap in de verdere verduurzaming van de keten. Om dit te bereiken werkt DFG nauw samen met kwekers, veredelaars, transporteurs en verpakkingsleveranciers.

“Het behalen van deze SBTi-validatie is een belangrijke mijlpaal voor Dutch Flower Group en de hele sierteeltsector. We willen een voortrekkersrol blijven spelen in de transitie naar een duurzamere keten en gaan actief in gesprek met onze leveranciers en klanten om samen onze CO₂-eq-impact te verlagen,” aldus Marcel Zandvliet, Chief Sustainability Officer (CSO) bij DFG.

Grootste impact in scope 3: inkoop en transport

Uit een uitgebreide analyse blijkt dat 98,5% van DFG’s totale uitstoot binnen scope 3 valt. Ingekochte bloemen, planten en verpakkingen zijn verantwoordelijk voor 56% van de CO₂-eq-voetafdruk van DFG. Duurzame teelt is dus essentieel, want het grootste deel van de uitstoot komt uit de teelt van bloemen en planten. Het overige deel is toe te schrijven aan verpakkingen. Daarom vraagt DFG haar kwekers en leveranciers om hun voetafdruk te berekenen, zodat zij inzicht krijgen in hun reductiepotentieel. DFG werkt daarnaast al jaren samen met leveranciers binnen het Horti Sustainable Packaging Initiative (HSPI) om verpakkingen te minimaliseren en te verduurzamen.

Transport als tweede grote uitdaging

Transport is verantwoordelijk voor 33% van de totale uitstoot van DFG. Voor buitenlandse telers ligt de grootste verduurzamingskans dan ook bij schonere transportopties. DFG zet in op efficiëntere logistiek, duurzamere vervoersmiddelen (zoals energiezuinigere vrachtwagens, zeecontainertransport en treinvervoer) en slimme samenwerkingen in de keten. Daarnaast moedigt DFG actief luchtvaartmaatschappijen aan om hun individuele duurzaamheidsdoelen vast te leggen bij SBTi.

Scope 1 & 2: reductiedoel -58%

Scope 1 & 2 omvat 1,5% van de totale CO₂-eq-uitstoot van DFG, maar ook hier wordt fors gereduceerd. DFG heeft als doel om in 2031 58% minder CO₂-eq uit te stoten ten opzichte van 2021. In 2022 is DFG overgestapt op hernieuwbare energie voor alle Nederlandse locaties, wat al een aanzienlijke besparing opleverde. In 2024 zijn ook diverse buitenlandse vestigingen overgestapt.

“Met deze validatie door SBTi zet Dutch Flower Group een volgende stap richting een duurzamere toekomst,” zegt Marjon van Diepen, Project Lead Sustainability bij DFG. Dutch Flower Group roept de gehele sector op om samen verder te werken aan een duurzamere sierteeltsector.

Foto: Marjon van Diepen (Project Lead Sustainability bij Dutch Flower Group)