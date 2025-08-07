Geert Wilders heeft op social media een afbeelding geplaatst van twee vrouwengezichten. Links staat een jonge, blonde vrouw met make-up en blauwe ogen, met daaronder ‘PVV’. Rechts staat een norse, oudere vrouw met rimpels en een hoofddoek, met daaronder ‘PvdA’. Daarbij staat de tekst: ‘Aan u de keuze op 29/10’. Deze afbeelding heeft inmiddels al geleid tot een fors aantal meldingen bij Discriminatie.nl, namelijk ruim 2500. Zo’n groot aantal meldingen over een zaak komt zelden voor en is dan ook een duidelijk signaal uit de samenleving. Voor veel mensen is de impliciete boodschap van het beeld kwetsend en roept het gevoelens op van uitsluiting en onveiligheid.

Wij-zij-denken

Melders ervaren het als discriminatie op basis van afkomst en godsdienst. Maar ook discriminatie op basis van geslacht en leeftijd wordt gemeld. Veel melders maken zich daarnaast zorgen over het polariserende karakter van de afbeelding, die actief bijdraagt aan het wij-zij-denken. Smakeloos, haatdragend, verontrustend en racistisch zijn woorden die vaak vallen. Meerdere melders wezen bovendien op de zorgwekkende gelijkenis met de nazi-beeldtaal tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Beeldvorming doet ertoe

Beelden zijn krachtig. Ze kunnen informeren en inspireren, maar ook stigmatiseren en polariseren. Door deze twee beelden van vrouwen tegenover elkaar te zetten, wordt een wij-zij-verhaal verteld dat haaks staat op de inclusieve samenleving die we in Nederland nastreven. Zulke beeldvorming kan vooroordelen versterken en de kloof tussen groepen vergroten.

Wat doet Discriminatie.nl?

Discriminerende en stigmatiserende beelden horen niet thuis in het publieke en politieke debat. Discriminatie.nl keurt de afbeelding die door Wilders is gebruikt sterk af en beraadt zich op mogelijke vervolgstappen. Alle meldingen worden zorgvuldig geregistreerd en meegenomen in de jaarlijkse rapportage Discriminatiecijfers. Deze rapportage vormt een belangrijk signaal richting beleidsmakers en politici. Elke melding draagt dus actief bij aan de strijd tegen discriminatie en aan een inclusiever Nederland.

Samen tegen discriminatie

“We begrijpen dat veel mensen geraakt zijn door deze afbeelding en zich zorgen maken over de toon van het publieke debat. Dat is terecht. Politiek mag fel zijn, maar mag nooit aanzetten tot haat, uitsluiting of discriminatie.”