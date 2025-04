De Duitse NGO Deutsche Umwelthilfe (DUH) heeft adidas AG veroordeeld voor misleidende reclame (zaaknummer: 3 HK O 6524/24). In zijn uitspraak van 25 maart jl. heeft de regionale rechtbank van Neurenberg-Fürth het bedrijf bevolen te stoppen met reclame, met de volgende verklaring en bijbehorende toelichting: “Wij zijn klimaatneutraal in 2050: Adidas heeft zich gecommitteerd aan een reeks ambitieuze doelen die de weg vrijmaken voor klimaatneutraliteit in onze gehele waardeketen in 2050.” Adidas heeft echter niet aangegeven hoe dit doel na 2030 gerealiseerd zal worden en of er gebruik gemaakt zal worden van klimaatcompensatiemaatregelen. Adidas kon zelfs in de rechtszaak geen begrijpelijke uitleg geven.

Jürgen Resch, bondsdirecteur van de DUH: “Adidas heeft zijn klanten bedrogen met zijn belofte van vermeende klimaatneutraliteit. Doorslaggevend is of en in hoeverre het bedrijf zijn producten en bedrijfsactiviteiten daadwerkelijk klimaatvriendelijker afstemt. Adidas heeft dit niet adequaat toegelicht. Er kan veeleer van worden uitgegaan dat het doel voornamelijk moet worden bereikt door middel van compensatieprojecten – oftewel een moderne handel in genotmiddelen via ongereguleerde certificaten. Compensatie staat niet gelijk aan het vermijden van CO2-uitstoot om klimaatneutraliteit te bereiken. Adidas’ nederlaag in de rechtszaal onderstreept het belang van duidelijke en transparante beloften voor de toekomst. De klimaatcrisis is in volle gang, en toch adverteren steeds meer bedrijven met ondoorzichtige en onwaarschijnlijke beloften voor de toekomst. Daarom hebben we duidelijke wettelijke vereisten nodig. Deze omvatten transparantieverplichtingen, de openbaarmaking van implementatieplannen en onafhankelijke controle-instanties die de naleving van tussentijdse doelstellingen controleren. Anders blijven beloftes voor de toekomst loze beloftes.”

Agnes Sauter, Hoofd Ecologisch Consumentenadvies en Marktmonitoring: “Bedrijven die aankondigen dat ze hun producten of diensten de komende decennia ‘CO2- of klimaatneutraal’ zullen aanbieden, geven zichzelf al een groen imago. Ze wekken de indruk duurzaam en verantwoord te handelen voor een leefbare toekomst – maar dit is meestal niets meer dan regelrechte consumentenbedrog. Noodzakelijke maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, zijn vaag geformuleerd en moeilijk of onmogelijk te verifiëren in het hier en nu. Dergelijke reclameclaims moeten geloofwaardig onderbouwd zijn en op een voor consumenten begrijpelijke manier worden gepresenteerd. Al het andere is volgens ons grootschalige greenwashing en moet onmiddellijk worden gestopt.”

Foto: Adidas HQ