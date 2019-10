DSM-Niaga, ECOR® en partners kondigen nieuwe samenwerkingen aan voor het opschalen en vermarkten van circulaire panelen

Met Dutch Design Week op volle toeren (19-27 oktober 2019) kondigt DSM-Niaga een serie veelbelovende nieuwe samenwerkingen aan. De wetenschappers en ingenieurs van Niaga® herontwerpen alledaagse producten vanaf nul om ze gezonder en recyclebaar te maken zonder onder te doen in kwaliteit noch comfort. ECOR® biedt gezonde materialen voor interieur, meubels en tentoonstellingen. Samen hebben Niaga® en ECOR® laten zien dat het mogelijk is om duurzame, high performance gelamineerde panelen te maken zonder toxische ingrediënten. Alle gebruikte materialen kunnen worden herwonnen en hergebruikt, telkens opnieuw.

Het aanpakken van de status quo vraagt moed. Het vraagt dat alle spelers in de waardeketen zich verenigen rond hetzelfde doel. Onze partners zijn essentieel in het aanpakken van het groeiende afvalprobleem. Samen dragen we onze visie op circulariteit uit en wenden we onze ervaring, kennis, talenten en creativiteit aan om tot oplossingen te komen. We zijn onze partners dankbaar voor het lef dat ze tonen om business as usual te bevragen. Daarom kondigen we graag onze samenwerking aan met nieuwe partners die onze Niaga®ECOR® panelen (NEPs) gaan gebruiken voor prachtige huis-, kantoor- en schooltoepassingen.

NEPs worden gemaakt van cellulose, warmte, druk en water. Zo creëren we een reeks volledig recyclebare, gezonde alternatieven voor MDF, vezelplaat en schuimbord. Ze bieden een duurzaam alternatief voor traditionele panelen die zich slecht lenen voor hergebruik en na gebruik als afval eindigen. Deze nieuwe generatie panelen maken recyclebare meubelproductie mogelijk.

We verheugen ons op onze samenwerking met onze nieuwe en innovatieve partners Royal Auping, Canary Company, Cartoni Design, Concourse, INTOS, König+Neurath, Occony, Triboo en Zwartwoud. “Samen staan we sterker, zo simpel is het,” zegt Kelly Hall, algemeen directeur van DSM-Niaga. Eric Logtens, CEO Europa van ECOR® voegt daaraan toe: “Het is een voorrecht om onderdeel uit te maken van deze groep voorlopers.”

We zullen onze gedeelde ambitie en commitment aan een circulaire economie formaliseren door Memoranda van Overeenstemming te ondertekenen tijdens de Niaga® Business Meeting aanstaande vrijdag 25 oktober, als onderdeel van de Dutch Design Week in Eindhoven. We zien ernaar uit om onze gezamenlijke ambitie verder te brengen en anderen te inspireren in onze voetsporen te treden om producten en verdienmodellen te mainstreamen die de mens goed doen en de planeet eren.