DSM Engineering Materials maakt vandaag bekend dat het Samsung Electronics heeft ondersteund bij de levering van het eerste smartphone-toestel dat is gemaakt met Akulon® RePurposed. Dit hoogwaardige polymeer wordt door DSM geproduceerd uit hergebruik van afgedankte visnetten uit de Indische Oceaan. De nieuwe Galaxy S22-serie smartphones en Tab S8-serie tablets markeren een belangrijke mijlpaal in de verduurzaming van smartphone-apparaten, en onderstreept DSM’s inzet om een circulaire economie mogelijk te maken door middel van innovatie op basis van gerecycled materiaal.

Akulon® RePurposed, dat in 2018 werd gelanceerd, wordt gemaakt door samen te werken met de lokale gemeenschap langs de kustlijn van India om achtergelaten visnetten te verzamelen en op te halen. Deze worden vervolgens verwerkt tot het uitzonderlijke polymeer, dat minimaal 80% gerecycled polyamide 6 bevat.

In samenwerking met Samsung Electronics heeft DSM Akulon® RePurposed op maat gemaakt om te voldoen aan de specifieke hoge prestatie-eisen van de nieuwe Galaxy S22-serie en Galaxy Tab S8-serie. Als zodanig is het materiaal verwerkt in belangrijke onderdelen, waaronder de sleutelbeugel van de Galaxy S22-serie en de binnencover van de S Pen, en de binnenste steunbeugel van de Tab S8-serie. Dankzij de unieke eigenschappen biedt Akulon® RePurposed een uitstekende balans en toonaangevende mechanische prestaties. Het materiaal is al toegepast in diverse industrieën, zoals de auto-industrie, consumentengoederen en elektronische apparaten. Ga voor meer informatie naar www.dsm.com/akulonrepurposed.

DSM heeft in de loop der jaren een breed scala aan technische materialen ontwikkeld om zijn klanten te helpen bij de ondersteuning van een duurzame, koolstofarme circulaire economie en heeft zich ertoe verbonden om tegen 2030 bio- en/of gerecyclede alternatieven beschikbaar te maken voor zijn gehele portfolio. Deze circulaire materialen helpen de economie en de samenleving te de-fossiliseren, kunststofafval en de koolstofvoetafdruk te verminderen, en te voldoen aan veranderende eisen van wetgeving en eindgebruikers.

Pranveer Singh Rathore, Materials R&D Manager bij Samsung Electronics, zegt hierover: “Door deze open samenwerking, waarbij onze technologie werd gecombineerd met de expertise van DSM, hebben we met succes een oplossing ontwikkeld die een brug slaat tussen de behoeften van de planeet en die van onze Galaxy-gebruikers. De Galaxy S22-serie en Tab S8-serie dragen bij aan de duurzaamheidsvisie van Samsung, Galaxy for the Planet, die onder meer inhoudt dat we onze ecologische voetafdruk verkleinen door tegen 2025 gerecyclede materialen te verwerken in alle nieuwe mobiele producten. We zijn verheugd over de versterking van onze samenwerking met DSM en de voortzetting van de positieve impact op Galaxy-gebruikers en het milieu, nu we onze inspanningen uitbreiden om hergebruikte oceaanplastics de komende jaren in ons hele productassortiment te integreren.”

Nileshkumar Kukalyekar, Business Director South Asia, DSM Engineering Materials, zegt hierover: “Als eerste speler in de elektronica-industrie die zijn smartphone maakt met Akulon® RePurposed van afgedankte visnetten, deelt Samsung onze ambitie om duurzame, op gerecycled materiaal gebaseerde oplossingen te ontwikkelen die consumenten helpen milieubewustere keuzes te maken in hun dagelijks leven. Samen zullen we duurzame en schaalbare oplossingen blijven leveren die helpen de klimaatcrisis aan te pakken. We hopen dat de overstap van Samsung naar gerecyclede visnetten uit de oceaan vele anderen zal inspireren om soortgelijke stappen te zetten om van onze planeet een betere plek te maken.”