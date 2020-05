DSM en Lightyear gaan samen de commercialisering van geïntegreerde zonnedaken voor elektrische voertuigen opschalen

Innovator in schone mobiliteit Lightyear en Koninklijke DSM N.V., een wereldwijd wetenschappelijk bedrijf in voeding, gezondheid en duurzaam leven, hebben een overeenkomst gesloten om samen de commercialisering van het unieke zonnedak van Lightyear op te schalen voor de markt voor elektrische voertuigen. Met deze oplossing willen de twee bedrijven de wereld sneller laten overstappen op een breed scala aan elektrische voertuigen (EV’s).

Het partnerschap richt zich specifiek op de integratie van zonnedaken in allerlei verschillende elektrische voertuigen zoals auto’s, bestelwagens en bussen, zodat gebruikers hun voertuig direct met schone energie kunnen opladen. De bedrijven gaan samen de markt beoordelen en starten daarbij met pilots voor klanten in de automobielindustrie en het openbaar vervoer. In deze sectoren zou de integratie van een zonnedak een slimme investering kunnen vormen.

De huidige wereldwijde markt voor EV’s biedt een enorm potentieel voor groei. In 2019 werd de omvang geschat op meer dan 160 miljard USD en volgens internationale markt- beoordelingen van Bloomberg, IDTechEx en TIME zal de waarde tegen 2027 meer dan 800 miljard USD bedragen. Om deze groei te versnellen moet de sector voor elektrische voertuigen twee hindernissen zien te overwinnen: het beperkte bereik en de afhankelijkheid van het stroomnet.

Lightyear en DSM voorzien in deze behoefte. De samenwerking maakt het mogelijk om het bereik van EV’s te vergroten met energie die direct van de zon komt. De verwachting is dat de integratie van een zonnedak een goede investering betekent voor meerdere segmenten van de EV-markt.

Technologie ontwikkeld voor Lightyear One

Lightyear ontwikkelde de technologie oorspronkelijk voor de zonnepanelen van Lightyear One. Bij de lancering in 2021 zal Lightyear One met een actieradius van 725 km gelden als de meest efficiënte zonneauto ter wereld voor lange afstanden.. Het zonnedak bestaat uit vijf vierkante meter geïntegreerde zonnecellen die worden beschermd door ultrasterk, dubbel gebogen veiligheidsglas en die continu zonlicht opvangen, ongeacht of de auto rijdt of stationair is. Dit betekent dat het zonnedak in een geoptimaliseerd voertuig zoals Lightyear One genoeg energie kan genereren voor gemiddeld 70-90% van de afgelegde kilometers op jaarbasis.

De geleidende backsheet van DSM vormt een integraal onderdeel van het zonnedak en maakt het mogelijk om alle aansluitingen van de zonnecellen op de achterkant van het paneel te plaatsen. Zo kan de hele voorkant van de module worden gebruikt om zonlicht op te vangen. Dit verkleint de elektrische verliezen (tussen de cellen en de module), waardoor er 3% meer vermogen kan worden geleverd, en heeft als extra voordeel dat het zonnedak er stijlvoller en aantrekkelijker uitziet.

Vicepresident Pascal de Sain van DSM Advanced Solar: “Door onze samenwerking met Lightyear te intensiveren creëren we een volledig nieuwe markt voor krachtige, ‘verliesvrije’ backcontact-technologie, die een groot effect kan hebben op schone mobiliteit en klimaatverandering. We zien ernaar uit om deze samenwerking te steunen met meer dan tien jaar marktleiderschap en toonaangevend onderzoek naar zonne-energie. Ons doel is eenvoudig: schone energie van de zon werkelijkheid maken voor iedereen.”

Martijn Lammers, Chief of Strategy en medeoprichter van Lightyear: “We willen een revolutie ontketenen in de manier waarop mensen reizen. Door in samenwerking met DSM onze zonnetechnologie toegankelijker te maken kunnen we een massale overstap op elektrische voertuigen versnellen door de zon als energiebron te gebruiken.”

Leiders in duurzaamheid

Uiteindelijk zal dit partnerschap leiden tot een nieuwe generatie slimme, efficiënte zonne-energieoplossingen van twee leiders in duurzaamheid die een gezamenlijk doel hebben: Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen (duurzame ontwikkelingsdoelstelling nr. 7 van de Verenigde Naties). Overigens is de bedrijfsstrategie van DSM al volledig afgestemd op deze doelen als onderdeel van het ‘purpose-led’, prestatiegerichte streven naar ‘Brighter Living’ voor iedereen. Nu komt daar nog slimmer autorijden bij.