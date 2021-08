DS Smith wordt beloond met platina-rating voor duurzaamheid door EcoVadis

Partner



DS Smith, de FTSE100 verpakkingsonderneming, heeft van EcoVadis de prestigieuze ‘Platinum’-classificatie gekregen voor zijn prestaties als verantwoordelijke en duurzame onderneming – een stijging ten opzichte van de ‘gouden’ classificatie vorig jaar.

Door deze erkenning staat DS Smith in de top 1% van de 75.000 best beoordeelde bedrijven die EcoVadis wereldwijd heeft onderzocht en in de top 2% van de gehele sector. Het bedrijf scoorde 90% voor zijn prestaties op het gebied van duurzame inkoop, met lof voor zijn programma voor leveranciersbetrokkenheid en FSC chain of custody-certificering, en 80% voor milieukwesties, met lof voor zijn “uitzonderlijke” rapportage.

Het werd ook geprezen voor zijn:

Inspanningen aan het sluiten van de kringloop door een beter ontwerp en aan de bescherming van natuurlijke hulpbronnen als onderdeel van haar Now and Next sustainability strategy

Toewijding om 100% gerecycleerd of chain of custody gecertificeerd papier te gebruiken

Commitment om ISO 50001-certificaat voor energiebeheersysteem te handhaven voor 100% van de betrokken vestigingen

EcoVadis is een van ’s werelds meest vertrouwde leveranciers van duurzaamheidsbeoordelingen. Bedrijven werken samen met EcoVadis om te streven naar een duurzamere economie met een gemeenschappelijk platform, een universele scorekaart, benchmarks en hulpmiddelen om hun prestaties te verbeteren.

Wouter van Tol, Head of Government, Community Affairs en Sustainability bij DS Smith: “We zijn verheugd dat we onze EcoVadis-score hebben verbeterd en een platina rating hebben behaald. EcoVadis is een belangrijke rating voor onze klanten, die het platform gebruiken om onze prestaties te beoordelen als hun leverancier van duurzame verpakkingsoplossingen. Als een belangrijk onderdeel van hun verpakkingsketen willen onze klanten de geruststelling dat wij hen kunnen ondersteunen bij het bereiken van hun eigen duurzame verpakkingsdoelstellingen door de impact te verminderen van de producten die zij van ons kopen en sterke ESG-prestaties te leveren met onze Now and Next-duurzaamheidsstrategie.”

Oliver Bradley, Sustainability Reporting Manager bij DS Smith, voegde toe: “EcoVadis staat naast onze andere prioritaire ESG-beoordelingen waarmee we in zee gaan om onze prestaties onafhankelijk te beoordelen en klanten, investeerders en andere partners gerust te stellen dat we sterke ESG- en duurzaamheidsprestaties leveren in ons hele bedrijf. Er zijn altijd mogelijkheden om te verbeteren en we waarderen de kans om onze prestaties te laten beoordelen.”

Vorige maand (juli) publiceerde DS Smith zijn Sustainability Report 2021 en kondigde het aan dat het zeven van zijn belangrijkste duurzaamheidsmijlpalen had gehaald – waaronder het halen van doelstellingen inzake de circulaire economie, bosbeheer, maatschappelijke betrokkenheid en water.