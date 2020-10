DS Smith werkt mee aan lespakket om jaarlijks bijna 200.000 kinderen in Nederland te betrekken bij de circulaire economie

KlasseTV lanceert het vernieuwde lespakket ‘papier en karton’ op haar digitale lesplatform. In dit lespakket, dat jaarlijks naar verwachting 70.000 docenten en bijna 200.000 leerlingen zal bereiken, kunnen leerlingen uit groep 7 en 8 op een speelse manier kennis maken met de rol van papier en karton in de circulaire economie. Door haar bijdrage aan dit lespakket te leveren, hoopt DS Smith deze kinderen te enthousiasmeren voor een circulaire levensstijl.

“Als onderdeel van onze duurzaamheidsstrategie ‘Now and Next’ hebben wij ons ten doel gesteld in 2030 5 miljoen mensen te hebben betrokken bij de circulaire economie en een circulaire levensstijl,” vertelt Remko Berkhout, Marketing and Communications Manager Benelux bij DS Smith. “Dit betekent dat wij ons niet alleen dagelijks inzetten door voor onze klanten slimme, duurzame verpakkingsoplossingen te ontwerpen en te produceren, maar ook dat wij bewust manieren zoeken om anderen te enthousiasmeren voor de circulaire economie. Deze samenwerking met KlasseTV is zo’n manier: dit lespakket is een hele mooie kans om de jonge generatie te bereiken en we dragen er daarom graag aan bij.”

Les in recyclen en papierdieren maken

“De maatschappij van nu draait om hergebruik,” licht Eugenie van Schalkwijk, projectleider e-learning bij KlasseTV verder toe. “Het is fantastisch om kinderen dit verhaal te kunnen vertellen op een manier die past bij hun belevingswereld.” Daar is in het lespakket dan ook veel zorg aan besteed: leerlingen krijgen les over wat ze wel en niet in de papierbak mogen gooien, zien achter de schermen hoe papier en karton wordt gemaakt in een digitale rondleiding door de DS Smith-vestiging in Eerbeek, maar worden ook uitgedaagd om bijvoorbeeld papierdieren te maken of een maquette te bouwen van hun eigen kamer.

Het lespakket is een initiatief van papierenkarton.nl en voor alle basisscholen in Nederland gratis te downloaden via https://klassetv.nl/lespakket/papier-karton/.