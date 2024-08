De reclamerechter heeft uitspraak gedaan over een klacht die ZLTO en Agrifacts hebben ingediend tegen een lespakket van Greenpeace. Een zevenkoppige Reclame Code Commissie (RCC) boog zich over deze klacht en oordeelde dat het lespakket kinderreclame is én misleidende duurzaamheidsclaims bevat. Het lespakket gaat over de impact van de vleesproductie op milieu en klimaat, maar ook over dierenwelzijn en volksgezondheid. Het voedt angstgevoelens bij kinderen met de welbekende beelden van ronkende schoorstenen, bedreigde diersoorten, zieke kinderen en brandende regenwouden. Kinderen leren via het lespakket bijvoorbeeld dat koeien de aarde meer opwarmen dan auto’s, dat vleesproductie een oorzaak is van honger op de wereld en dat vlees eten mensen ziek maakt.

“We werden van meerdere kanten op dit lespakket gewezen”, zegt ZLTO-directeur Kathleen Goense over de beslissing een klacht te formuleren tegen Greenpeace. “Dit is beïnvloeding van kinderen op basis van onjuiste en onvolledige informatie met als doel om kinderen minder vlees en zuivel te laten eten. Wij wilden dit niet laten gebeuren. Daarom zijn we naar de reclamerechter gestapt.”

Uitspraak

De commissie oordeelde dat het lespakket inderdaad kinderreclame is, wat Greenpeace tijdens de hoorzitting bestreed. Ook is de commissie het met ZLTO eens dat het voor kinderen niet duidelijk is dat het om reclame gaat.

Goense: “Op een aantal inhoudelijke klachten kregen we gelijk van de RCC. De commissie oordeelde dat de mededeling ‘de industriële vleesproductie maakt mensen ziek’ te stellig is. Greenpeace probeert hiermee in te spelen op angstgevoelens bij kinderen, vindt de commissie. Ook de uitspraak ‘vlees is honger’ is volgens de RCC te stellig en niet gerechtvaardigd.” Greenpeace kreeg het advies niet meer op deze manier reclame te maken.

“Op andere punten kregen we geen gelijk. Zo mag Greenpeace volgens de RCC zeggen dat vlees en zuivel niet nodig zijn om gezond te blijven. Ook de verschillende stellingen over de impact van vlees op het klimaat zijn volgens de RCC voldoende onderbouwd.”, aldus Goense

Greenpeace krijgt het advies om enkele claims aan te passen. ZLTO en AgriFacts volgen dit op de voet. Mocht Greenpeace in gebreke blijven dan kan hoger beroep worden ingediend.

Klankbordgroep

ZLTO wil vaker werk maken van onderwijs- en reclamematerialen die leugens over de land- en tuinbouw bevatten. Daarom is er een klankbordgroep opgezet van leden en experts.

Foto: LTO Noord