DS Smith zet een grote stap in de verduurzaming van het productieproces op locatie in Eerbeek: op drie loodsen en op het productiedak van de fabriek in Eerbeek zijn zonnepanelen geïnstalleerd, goed voor ca. 11.850 vierkante meter aan dakoppervlak. Hierdoor kan de productie van de fabriek nu deels op zonne-energie gaan draaien. Naar verwachting zijn deze zonnepanelen goed voor het opwekken van zo’n 2 miljoen kWh per jaar: gelijk aan de energie die nodig is om jaarlijks meer dan 750 huishouders van stroom te voorzien.1

Alle stroom die de zonnepanelen leveren wordt ingezet in de fabriek: hierdoor reduceert DS Smith haar CO2-uitstoot met maar liefst 947 ton per jaar. Naast dat deze stap deel is van de eigen duurzaamheidsstrategie van DS Smith, sluit deze ook aan bij de doelstellingen van het programma Eerbeek-Loenen 2030. Binnen dit programma werken gemeente Brummen, industriekring Eerbeek Loenen (IKEL) en provincie Gelderland onder andere samen aan een energietransitie naar volledig duurzame energie.

Het installeren van de zonnepanelen vergde een flinke operatie: de dakconstructie van de fabriek is verstevigd en alle lichtkoepels zijn voorzien van extra brandwerend materiaal om de brandveiligheid te kunnen garanderen. In de Benelux blijft het voor DS Smith niet bij de fabriek in Eerbeek: Zo zijn er ook al panelen geïnstalleerd op de productielocaties in Almelo, Barneveld, Gent en Buggenhout.

Bjorn Reudink, Site Manager DS Smith Nederland is verheugd met de voltooiing van de installatie: “Als productielocatie zijn we erin geslaagd om nu deels te kunnen overschakelen op zelf-opgewekte duurzame stroom. De overgang naar groene energie is cruciaal voor DS Smith om onze klimaatambities te behalen en in 2050 een uitstoot van net-zero te kunnen realiseren. We zijn trots dat we op lokaal niveau een substantiële bijdrage kunnen leveren aan het verduurzamen van het productieproces en daarmee het verminderen van de uitstoot.”

Naar net-zero in 2050

De installatie van de zonnepanelen is in lijn met de ambitieuze klimaatdoelstellingen van het bedrijf die zijn uiteengezet in de Now and Next duurzaamheidsstrategie. Deze ambities omvatten een Science Based Target waarin een vermindering van 40% van de CO2-uitstoot per ton product is vastgelegd tegen 2030 (in vergelijking met de niveaus van 2019) en een uitstoot van ten minste netto-nul voor 2050. Om deze ambities te verwezenlijken investeert DS Smith de komende 28 jaar consistent in het verduurzamen van haar eigen operaties. De inzet op zelf-genererende duurzame energiebronnen zoals wind- en zonenergie maken eveneens onderdeel uit van deze investeringen.

