Bij DrukwerkMAX staat men voor positieve impact maken. Niet alleen voor hun klanten met pakkende communicatiemiddelen, maar ook door zich in te zetten voor een groenere wereld. Daarom is DrukwerkMAX een samenwerking gestart met treebytree voor het herstellen van de natuur op onze planeet. Met DrukwerkMAX en treebytree help jij dus mee om CO2 vast te leggen, waterretentie te verhogen en lokale boeren te helpen.

Zo kun je bij je bestelling bij DrukwerkMAX een boom aan je winkelmandje toevoegen ter compensatie van je order, maar ook kun je los een boom bestellen en bijvoorbeeld cadeau geven als relatiegeschenk! Een 100% duurzaam cadeau of extraatje dat helpt bij het herstellen van gedegradeerd land en het afkoelen van de aarde. En dat met het gemak van een paar klikken.

Hoe werkt het precies?

Iedere boom die digitaal wordt geschonken via DrukwerkMAX.nl, wordt in het echt via treebytree opnieuw tot leven gebracht in het hart van Afrika door de superhelden van Justdiggit. Zij werken nauw samen met lokale boeren en communities om gekapte bomen weer tot leven te brengen. Dat wordt gedaan met bewezen vergroeningstechnieken zoals Kisiki Hai. Hier kom je alles over te weten als je een boom bestelt want jij, of degene aan wie je de boom cadeau geeft, wordt online meegenomen in een visueel verhaal over de levensloop van de boom.

Boom voor boom de wereld weer groen

Of het nu voor jezelf is, als cadeau voor een relatie, of als extraatje bij jouw DrukwerkMAX bestelling… een MAXimaal goed gevoel is gegarandeerd bij deze samenwerking. Boom voor boom maken zij de wereld steeds een stukje mooier. Simpel, maar met MAXimale impact!

“We vinden het belangrijk om onze klanten te inspireren en hen zo te motiveren meer duurzame keuzes te maken. Dat doen we niet alleen door het delen van onze kennis, maar dus ook door opties aan te bieden zoals het compenseren van de CO2-impact van een bestelling met een treebytree-boom. Op deze manier bewegen we de markt richting een groenere toekomst en dragen we bij aan het milieu door samen te werken met partijen zoals treebytree. Samen bereik je meer!” – Ferre Brunder, Business Development Manager DrukwerkMAX

