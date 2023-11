De CSU Innovatie Award 2023 is gewonnen door D2D Water Solutions met hun innovatie Drop2Drink. De Drop2Drink unit filtert hemelwater tot kwalitatief en schoon drinkwater. Het systeem is compact, zelfreinigend, kostenefficiënt en filtert zonder toevoegingen. Namens D2D nam Jeroen Renders de award in ontvangst uit handen van juryvoorzitter Esmée Ficheroux.

De feestelijke finale van de CSU Innovatie Award was onderdeel van het CSU Congres, voor professionals en belangstellenden uit de facilitaire branche in het AFAS Theater Leusden. Landelijke schoonmaakdienstverlener CSU reikte de Innovatie Award voor de zesde keer uit voor de meest impactvolle, duurzame en toepasbare innovatie voor de facilitaire branche.

Innoveer nu en faciliteer de toekomst



De innovatieprijs richt zich op (jonge) ondernemers, start-ups en studenten die zich, net als CSU, inzetten om de werk- en leefomgeving van morgen schoner, slimmer en duurzamer te maken. De innovatie van het Twentse D2D Water Solutions is volledig gericht op precies dit doel.

Drop2Drink is een filterunit ter grootte van een cv-ketel. Het filtert zonder toevoegingen hemelwater tot kwalitatief drinkwater. Dit decentrale filtersysteem is compact, zelfreinigend en kostenefficiënt. Het verlicht de wereldwijde druk op beschikbaar drinkwater door slim (her)gebruik van regenwater, direct op locatie.

Juryvoorzitter Esmée Ficheroux: “Het team van D2D heeft met de Drop2Drink een revolutionair idee gerealiseerd: hemelwater filteren tot verantwoord drinkwater. De tijd voor een duurzame oplossing van mogelijke watertekorten in de toekomst is nu. Met hun innovatieve filtersysteem wordt watergebruik in de werk- en leefomgeving slimmer en ontlast het waterbedrijven en zuiveringsinstallaties. Water is een groeiende uitdaging in elke sector, met het goed uitrollen van Drop2Drink kunnen we een forse stap maken naar een duurzame toekomst voor iedereen.”

Succesversneller voor de toekomst



De CSU Innovatie Award is een succesversneller die impactvolle innovaties direct in de volgende versnelling brengt. D2D Water Solutions ontvangt een investeringsbudget van € 10.000,-, een marketing-boost, ondersteuning in de ontwikkeling van de innovatie en toegang tot relevante netwerken binnen het enorme facilitaire werkveld. Ook begeleidt CSU het team bij de doorontwikkeling van hun innovatie voor toepassing in de facilitaire branche, een enorm werkveld met een gigantisch potentieel. Zo trekken beide partijen samen op om onze wereld ten goede te veranderen.

Overige finalisten

Er stonden nog twee sterke finalisten op het podium in AFAS Theater Leusden. NANDO maakte indruk met een AI-sensor die afvalstromen meet en direct in beeld brengt. Daarnaast verraste iTapToo met een frisdrankautomaat voor verantwoorde frisdrank in je eigen refillflesje.

Kijk voor meer informatie over de deelnemers van 2023 op www.csuinnovatieward.nl