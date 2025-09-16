Drop Mobility (onderdeel van The Sharing Group) kondigt een bijzondere samenwerking aan met SURE Mobility en Novectra. De drie partijen zetten samen een grote stap richting innovatieve, duurzame en schaalbare mobiliteitsoplossingen voor bedrijven, overheden en leisure partners.

Drop Mobility levert exclusief de e-bike-deelmobiliteitsoplossing binnen de projecten van SURE Mobility en Novectra. Klanten en opdrachtgevers van SURE Mobility en Novectra krijgen daarmee toegang tot slimme, deelbare e-bikes die, indien gewenst, gecombineerd worden met de dockingstations van Drop. Deze oplossingen worden volledig ondersteund met verzekering, onderhoud, software en service. Novectra wordt op haar beurt exclusief partner van Drop Mobility voor de levering van de innovatieve Energiehub: een zonne- en batterijoplossing die duurzame laadinfrastructuur biedt voor de elektrische deelfietsen van Drop Mobility.

Volgens Teun Verschuren, Managing Director & Co-founder van Drop Mobility, vormt de samenwerking een logische stap: “Door onze e-bikes te combineren met de innovatieve Energiehubs van Novectra en het sterke netwerk van SURE Mobility, kunnen we klanten volledig ontzorgen en een unieke totaaloplossing bieden. Dit is precies de richting waarin de markt zich beweegt: geïntegreerde, schaalbare en duurzame mobiliteit.”

Duurzame mobiliteit

SURE Mobility levert modulaire en duurzame mobiliteitsoplossingen voor de zakelijke en recreatieve markt, met een sterke focus op de leisuremarkt. Met elektrische voertuigen en slimme concepten draagt het bedrijf bij aan gezondere werkplekken én aan duurzaam toerisme, waarbij lokale economieën en groene initiatieven worden versterkt. Patrick de Wit van SURE Mobility benadrukt het gezamenlijke belang: “Met Drop Mobility, The Sharing Group en Novectra brengen we slimme en innovatieve deelmobiliteitsconcepten naar de markt. Samen bieden we oplossingen die duurzaamheid, kostenefficiëntie en volledige ontzorging combineren voor bedrijven, gemeenten en recreatieve mobiliteitsaanbieders.”

Ook Glenn Jonkman van Novectra ziet een sterke aansluiting tussen de partijen: “Onze Energiehub en laadinfrastructuur sluiten naadloos aan bij de deelmobiliteitsoplossingen van Drop en de innovatieve concepten van SURE Mobility. Door deze krachten te bundelen maken we duurzame mobiliteit toegankelijker en praktischer dan ooit.”

Met deze samenwerking ontstaat een innovatieve totaaloplossing die duurzame energie, slimme laadinfrastructuur en deelmobiliteit integreert. Zo wordt een nieuwe standaard gezet voor de manier waarop bedrijven, overheden en recreatieve partijen mobiliteit kunnen inzetten.