Fossiele grondstoffen maken plaats voor hernieuwbare materialen zoals biomassa en CO₂. Alternatieve biobased chemicaliën spelen hierin een belangrijke rol: zij benutten de chemische structuur van biomassa efficiënt, kunnen daardoor energiezuinig worden geproduceerd en bieden vaak nieuwe functionaliteiten, zoals biologische afbreekbaarheid. In opdracht van en in samenwerking met TKI Energie en Industrie heeft TNO een discussiepaper opgesteld over het potentieel van drop-in routes in de grondstoffentransitie.

Drop-in biobased chemicaliën zijn identiek aan hun fossiele tegenhangers en maken daardoor een geleidelijke grondstoffentransitie mogelijk zonder grote systeemaanpassingen. Maar hoe kunnen deze conventionele materialen helpen om de overgangsperiode te overbruggen? En hoe maak je weloverwogen keuzes in grondstoffen en technologieën die zowel duurzaam als economisch haalbaar zijn?

Overzicht van biobased grondstoffen, tussenproducten, en bouwstenen.

Potentieel van drop-in routes in de grondstoffentransitie

In opdracht van en in samenwerking met TKI Energie en Industrie heeft TNO een discussiepaper opgesteld over het potentieel van drop-in routes in de grondstoffentransitie. Niet als vervanging van de noodzakelijke investeringen in biobased alternatieve chemie, maar juist als versnelling daarop. Het eerste deel van de paper zet het vraagstuk uiteen en nodigt uit tot gesprek. Dit vormt het kader voor een casestudie in het tweede deel van het document.

Schrijf je in om de volledige discussiepaper te ontvangen, zodra deze beschikbaar is. Ontdek hoe de aanpak bedrijven en beleidsmakers kan helpen richting een klimaat neutrale chemische industrie.

Een casestudie: vergelijking van zes geselecteerde drop-in routes voor biobased ethyleenproductie

In het tweede deel van het document wordt een casestudie gepresenteerd die laat zien hoe het keuzeproces rondom grondstoffen en technologieën benaderd kan worden. TNO past daarin het driestappen-framework toe op zes mogelijke drop-in routes voor biobased ethyleenproductie. Daarmee laten we zien hoe dit framework kan helpen bij de eerste identificatie van routes die verdere analyse verdienen en bij het maken van strategische keuzes voor de verduurzaming van de chemische industrie.

De geselecteerde routes worden vergeleken op basis van een eerste screening van milieu-impact en economische haalbaarheid. Het doel is om te illustreren hoe zo’n vroege beoordeling helpt bij het herkennen van kansrijke grondstoffen en technologieën die de transitie vooruit kunnen brengen.

Ontdek meer en stel uw vragen in het webinar

TKI Energie en Industrie organiseert in samenwerking met TNO op 11 maart een webinar over dit onderwerp. TKI Energie en Industrie ondersteunt ondernemers en onderzoekers bij innovaties die bijdragen aan een duurzamere industrie. Het thema drop-in oplossingen krijgt in de discussie rondom de materiaaltransitie nog relatief weinig aandacht, terwijl het een belangrijke bouwsteen kan zijn voor versnelling van de transitie.

Tijdens het webinar willen we samen met partijen uit de industrie, beleidsmakers en andere geïnteresseerden het onderwerp verder verkennen. TNO presenteert daarbij de resultaten van de casestudie zoals beschreven in het discussiepaper. Het webinar is onderdeel van het innovatieprogramma Grondstoffen en Producten voor Circulariteit.