Cooperate Green start een samenwerking met WITh Accountants om non-profitorganisaties beter te kunnen ondersteunen bij duurzaamheid en ESG-verantwoording. Met deze samenwerking spelen beide partijen in op de groeiende behoefte aan structuur, inzicht en praktische begeleiding binnen maatschappelijke organisaties.

Accountantskantoren krijgen steeds vaker vragen over ESG, transparantie en verantwoording, maar beschikken niet altijd over de capaciteit of specialistische kennis om organisaties hierbij inhoudelijk te begeleiden. “Accountants hebben direct inzicht in financiële informatie en spelen daarmee een sleutelrol in het toetsen van de aansluiting met duurzaamheidsinformatie,” zegt Bob van Dal, mede-oprichter van Cooperate Green. “Deze samenwerking vertaalt die rol naar de praktijk.”

Duurzaamheid praktisch maken voor maatschappelijke organisaties

WITh Accountants is gespecialiseerd in financiële dienstverlening voor non-profitorganisaties. De organisatie ziet dat veel klanten gemotiveerd zijn om bewuster en transparanter te werken op het gebied van duurzaamheid, maar soms vastlopen op de vraag hoe dat gestructureerd en proportioneel kan.

“Veel organisaties willen aan de slag met het opstellen van duurzaamheidsbeleid en daarbij passende verslaggeving, maar zoeken handvatten en structuur,” stelt Berrie Tromp, directeur Vaktechniek bij WITh. “Cooperate Green kan op die punten hun expertise bieden.”

Van losse initiatieven naar samenhangende aanpak

Cooperate Green ondersteunt organisaties bij het ontwikkelen van duurzaamheidsstrategie, het inrichten van ESG-rapportages en waar nodig de voorbereiding op assurance. Door de samenwerking met WITh Accountants worden maatschappelijke ambities en financiële verantwoording nadrukkelijker met elkaar verbonden.

Beide partijen benadrukken dat het niet gaat om ‘meer papier’, maar om betere keuzes. “Duurzaamheid moet werkbaar zijn,” aldus Van Dal. “Zeker in de non-profitsector, waar efficiënte besteding van middelen en maatschappelijke impact voorop staat.”

Over Cooperate Green

Cooperate Green helpt organisaties hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te verduidelijken en structureel te verbeteren. Het bureau begeleidt klanten van inventarisatie en strategieontwikkeling tot uitvoering, monitoring en rapportage, en werkt daarbij samen met een breed netwerk van partners, waaronder accountants en brancheorganisaties.