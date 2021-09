Drop & Loop introduceert als eerste volledige circulariteit van oude kleding

Hoe kom jij van je oude kleding af? Meer dan de helft van kleding en textiel belandt nog steeds bij het afval. En een deel van de kleding in de textielcontainers op straat is vaak te vervuild om te recyclen. Op die manier wordt er in Nederland per jaar 150 miljoen kilo kleding verbrand. Dat moet anders, vinden oprichters Susan de Vries en Carlijn Oosthoek. Drop & Loop is een nieuwe en betere manier om gebruikte kleding en textiel in te leveren. Drop & Loop werkt voor het sorteren en recyclen samen met Wolkat. Wolkat is de enige duurzame textielverwerker ter wereld die sorteert, spint en weeft onder één dak. Door de samenwerking met Wolkat is Drop & Loop de eerste in Nederland die helemaal circulair werkt.

De helft van de kleding kan opnieuw gedragen worden. De andere helft wordt schoongemaakt, met de hand gesorteerd op materiaal en kleur en vervolgens gerecycled. Daarna worden er nieuwe producten van gemaakt – zonder gebruik van water, chemicaliën of verfstoffen.

“Drop & Loop is de eerste in Nederland met een compleet circulair programma voor textiel in ruil voor klantenkorting”, vertelt initiator Susan de Vries. “Onze gerecyclede producten vind je terug bij de winkels waar ook onze Drop & Loop machines staan. Zo maken we de cirkel helemaal rond!”

Hoe werkt het?



Medeoprichter Carlijn Oosthoek vertelt daarover: “Gooi dus nooit zomaar kleding weg, maar lever het in bij Drop & Loop en geef het een tweede leven. Zo dragen we met elkaar bij aan het circulair maken van gedragen kleding. En dat is een fijn idee.”