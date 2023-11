Het klimaat verandert. Door droogte en extreme hitte is bewust omgaan met water van essentieel belang. Strandpark De Zeeuwse Kust (Noordwelle), Camping Weltevreden (Zoutelande) en Camping Olmenveld (Serooskerke) besloten hier iets aan te doen. Zij namen hun waterverbruik onder de loop en gingen op zoek naar innovaties en technieken om water te besparen. En met succes! Samen bespaarden ze 14.000 m3 water.

Water is schaars

Zeeland trekt jaarlijks veel toeristen. Dat geeft een economische impuls aan de regio, maar leidt ook tot druk op de watervoorziening en het watergebruik. Zeker Zeeland, waar zoetwater schaars is. Om oplossingen te vinden voor dit probleem, gingen de drie campings op zoek naar technieken om hun drinkwaterverbruik te verminderen.

Duurzame ambities

Strandpark De Zeeuwse Kust is één van deze bedrijven. Het park heeft de ambitie om de komende jaren te transformeren tot meest duurzame vakantiepark van Nederland. De drijfveer hierachter is o.a. klaar te zijn voor de toekomst, zodat volgende generaties het bedrijf op goede voet kunnen voortzetten. Momenteel gebruikt Strandpark De Zeeuwse Kust circa 30.000 m3 drinkwater per jaar wat na gebruik op het riool wordt geloosd. Dit willen ze in 2028 met 50% verminderen door water te hergebruiken en efficiënter in te zetten. Als de geteste installatie in het hele park wordt toegepast, realiseert het park een jaarlijkse drinkwaterbesparing van 18% per jaar.

”De nieuwe generatie op ons bedrijf staat te trappelen om de zaken over te nemen. Vanuit dat opzicht willen we er alles aan doen om de wereld en het bedrijf zo goed mogelijk door te geven.” Marc Ruijtenberg eigenaar Strandpark De Zeeuwse Kust

Nieuwe innovatieve technologie

Er zijn diverse technologieën toegepast bij de bedrijven. Technieken op maat gemaakt voor de situaties op campings: een plek waar je te maken hebt met veel piekmomenten. Zo koos Adriaan Wisse, eigenaar van Camping Weltevreden, voor een Hydraloop Cascade. Een biologisch en modulair op te bouwen zuiveringssysteem. Wereldwijd een primeur, zowel qua grootte als qua toepassing bij een recreatieterrein.

Teruggeven aan de maatschappij

Water in Nederland is goedkoop waardoor dit soort installaties een lange terugverdientijd hebben. Voor de ondernemers waren de investeringen dan ook echt gericht op het nemen van verantwoordelijkheid in een maatschappelijk probleem.

“We vinden het belangrijk om als grootverbruiker iets terug te doen voor de maatschappij. Met onze installatie besparen we 7.000 m3 water en realiseren een CO 2 -reductie van circa 38%. ” Jos Westerbeke, eigenaar Camping Olmenveld

Onderzoek naar beleving gasten

Naast het monitoren en evalueren van de nieuwe technologieën is ook een ander belangrijk aspect onderzocht, namelijk de gast. HZ Kenniscentrum Kusttoerisme (KCKT) onderzocht wat gasten merken van de duurzame maatregelen. Zo hadden de waterinstallaties op de campings geen negatieve impact op de vakantiebeleving. Sterker nog, 86% van de gasten gaf aan de bedrijven te steunen in hun duurzame ambities. Het volledige onderzoek is te vinden op de website van het kenniscentrum (www.kenniscentrumtoerisme.nl) .

Grote besparingen

De waterinstallaties zorgde bij de toeristische bedrijven voor een grote waterbesparing. In totaal gaat het om een jaarlijkse waterbesparing van 14.000 m3. Dit kun je vergelijken met 5,5 olympische zwembaden, of 117.000 gevulde badkuipen. Benieuwd naar de toegepaste technieken of de ervaringen uit het project? Bekijk de resultaten op impulszeeland.nl.

Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij financiering van het Zeeland in Stroomversnelling subsidietraject en Provincie Zeeland.