Vrijdag 2 juni werd de zonnecarport bij camping It Wiid officieel geopend. De zonnecarport, die door GroenLeven werd gerealiseerd, bestaat uit ruim 550 zonnepanelen, wat gelijk staat aan stroom voor bijna 50 huishoudens. De groene elektriciteit die de zonnecarport opwekt zal gebruikt worden door de camping zelf en door de laadpalen die de elektrische auto’s van de gasten van de camping opladen.

Camping It Wiid is met ruim 30 hectare en maar liefst 350 kampeerplaatsen, een kleine 200 jaarplaatsen, 80 verhuuraccommodaties en 500 ligplaatsen een moderne camping in het hart van Friesland. De onderneming is met ruim 2.500 gasten per jaar uitgegroeid tot een gevestigde naam in de recreatiebranche en één van de grootste campings in Noord-Nederland. Het bedrijf heeft duurzaamheid met oog op natuur en maatschappij hoog in het vaandel staan.

Mede-eigenaar van It Wiid, Annelie Bleckman over de zonnecarport: “Als ondernemer wil ik natuurlijk zorgen voor de toekomst van Camping It Wiid. Verduurzaming en het hergebruik van beschikbare ruimte op ons terrein, een echte win-win situatie, zijn cruciale factoren voor ons. Aangezien we geen groot dak hebben, is een zonnecarport de perfecte oplossing voor ons. De carport versterkt ons aanbod en biedt onze gasten de kans om op te laden, terwijl we energie teruggeven. En nu doen we dat ook letterlijk met onze zonnecarport.”

GroenLeven realiseerde de zonnecarport bij It Wiid. Niet alleen de bouw, maar ook het gehele voortraject. Denk hierbij aan het aanvragen van vergunningen en financiering. Annelie: “Het vinden van een deskundige en ervaren partner is essentieel bij realiseren van een zonnecarport,” geeft Bleckman aan. “Werken met een organisatie die aan alle eisen voldoet en de benodigde certificeringen, o.a. SCOPE 12, heeft om het project professioneel en gecertificeerd uit te voeren is dan ook van groot belang. Dat zorgt ervoor dat de zonnecarport 100% verzekerbaar en financierbaar is.”

“Nederland is een klein land”, aldus Peter Paul Weeda, CEO van GroenLeven. “Multifunctioneel ruimtegebruik is dan ook essentieel. Met GroenLeven tonen we wat er allemaal mogelijk is met zonnepanelen: op grote daken, boven fruit, op een luchthaven, drijvend op industriewater zoals zandwinplassen en dus als carport. Ik ben ontzettend trots op de zonnecarport die we hebben gerealiseerd voor camping It Wiid. Geweldig om te zien hoe ambitieus It Wiid is op het gebied van duurzaamheid. Echt een voorbeeld. We zien dat er een grote behoefte is aan zonnecarports. Enerzijds door de behoefte om energie-onafhankelijk te worden en anderzijds doordat zonnepanelen op het dak soms een uitdaging zijn vanwege draagkracht of verzekering. Zonnecarports zijn daarom een essentieel onderdeel van de groene transitie.”

Annelie Bleckman is trots op de zonnecarport en hetgeen de carport betekent voor haar camping: “Het feit dat we met It Wiid grote stappen zet op het gebied van duurzaamheid binnen de recreatiebranche vervult ons met trots.”