Om het doel om op een eerlijke en slimme manier gebruik te maken van ’s werelds zoetwater te versnellen, helpt Water Footprint Implementation (WFI) bedrijven om de volgende grote stap te zetten door het baanbrekende concept van Water Footprint Compensatie te introduceren. Tijdens een officieel bij-evenement van de VN Waterconferentie 2023, de tweede in zijn soort na 47 jaar, lanceerde WFI de conceptmethodologie voor compensatie en gaf het publiek een voorproefje van het digitale platform voor water footprint compensatieprojecten dat in samenwerking met de partnerorganisatie Akvo Foundation is ontwikkeld.

Water Footprint Compensatie houdt in dat een watergebruiker de negatieve gevolgen van zijn waterverbruik kan verminderen door actie te ondernemen om het watersysteem waaruit het water werd onttrokken aan te vullen, te herstellen of te beschermen. Compensatie voor een water footprint betekent dat de watergebruiker eerst de impact van zowel de directe (operationele) als indirecte (toeleveringsketen) waterverbruik heeft gemeten en beoordeeld, en kijkt verder dan alleen de directe activiteiten om de impact op waterschaarste en -vervuiling aan te pakken waar het grootste deel van zijn water-footprint ligt: in de toeleveringsketen.

Jaap Feil, medeoprichter van WFI, zei: “In 2003 maakte Professor Arjen Hoekstra een doorbraak in de watersector door het Water Footprint Concept te introduceren, een nieuwe manier om naar ons waterverbruik te kijken. We zetten zijn visionaire werk voort door de volgende stap in zijn Water Footprint verhaal te ontwikkelen en te lanceren: Compensatie. In praktische zin kunnen we nu onze water footprint analyses aanvullen met positieve impact op de grond door middel van Compensatieprojecten.”

WFI heeft samen met partners 11th Hour Racing Team, BlueDeal Netherlands, IGRAC en Wetskills Foundation een toezegging ondertekend voor de VN Water Action Agenda om de ontwikkeling en wereldwijde uitrol van het Water Footprint Compensatie Concept voort te zetten. Het commitment is hier te vinden. Naast de aanwezige partijen is het commitment ook getekend door: Akvo.org, Acacia Water, WaterWorX, Roundtable on Sustainable Palm oil en Swedish Meteorological and Hydrological Institute.

De volgende stappen omvatten de lancering van het digitale platform voor compensatieprojecten tijdens de zomer en een oproep tot deelname aan de Technische Werkgroep voor verdere ontwikkeling van de compensatiemethodologie.