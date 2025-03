Tarkett, wereldwijd marktleider in innovatieve en duurzame oplossingen voor vloeren en sportvloeren, heeft aangekondigd dat het een A-niveau heeft gekregen van het CDP. Tarkett heeft het hoogste niveau van volwassenheid bereikt dat een bedrijf kan bereiken in het CDP. Het bedrijf behoort nu tot de top 2% best presterende bedrijven van de 24 800 bedrijven die door CDP worden beoordeeld op klimaatgegevens. CDP is een wereldwijde non-profit organisatie die ’s werelds toonaangevende platform voor CO2-gegevens beheert en wordt beschouwd als de gouden standaard voor de beoordeling van de klimaatstrategie van bedrijven.

“Het bereiken van A, het hoogste niveau van CDP, is een geweldige erkenning van ons langdurig leiderschap en de voortdurende vooruitgang in onze klimaatambities” legt Arnaud Marquis, Tarkett’s Sustainability & Safety Officer, uit. “Dit toont ook aan dat we in staat zijn om onze impact op het klimaat in onze hele waardeketen te verminderen. We hebben een ambitieuze klimaatroutekaart voor 2030 opgesteld die al solide resultaten heeft opgeleverd. De afgelopen jaren hebben we onszelf uitgedaagd om duurzamere oplossingen voor onze klanten te leveren. We hebben ons bestuur herzien om duurzaamheid op de hoogste niveaus van de organisatie te plaatsen en we hebben onze besluitvormingsprocessen veranderd om ecodesign te ontwikkelen en de hoeveelheid gerecycled materiaal in onze producten te vergroten.”

Begin 2023 werd de klimaatroutekaart van Tarkett goedgekeurd door het Science Based Targets initiatief (SBTi). Sinds 2023 is het bedrijf opgenomen in de jaarlijkse Europe’s Climate Leaders Ranking van Financial Times en Statista. In september 2024 behaalde Tarkett een platina medaille van het duurzaamheidsbeoordelingsplatform EcoVadis, waarmee het bedrijf een nieuwe benchmark zette in de vloeren- en sportvloerenindustrie.