Oprichter en CEO Jeremy Leggett van Highlands Rewilding heeft de Blue Planet Prize 2025 gewonnen met een prijzengeld van een half miljoen dollar. Dit is een van de twee belangrijkste milieuprijzen ter wereld. In 2016 werd Jeremy in Nederland als eerste buitenlander onderscheiden met een ‘Duurzaam lintje’.

Eerdere winnaars waren onder andere Jim Hansen, Gro Harlem Brundtland en James Lovelock. Jeremy heeft de prijs gewonnen voor zijn jarenlange werk op het gebied van koolstof, zonne-energie en, meer recent, natuur. Hij zal al het prijzengeld investeren in Highlands Rewilding en onze voortdurende inspanningen om natuurherstel op te schalen tot het niveau dat nodig is om de wereldwijde biodiversiteitsvermindering terug te draaien. Hij zal vermogende particulieren, family offices en progressieve organisaties uitnodigen om zich bij hem aan te sluiten.

Het team van Highlands Rewilding, dat al verheugd was over de positieve ontvangst van hun data en wetenschappelijke werk op het gebied van natuurherstel door stakeholders, is zeer verheugd over dit verdere bewijs van hun impact gedurende vijf jaar hard werken aan de grens.

“Ik voel me zeer vereerd door deze prijs. Ik heb hem zeker niet in mijn eentje gewonnen. Elke vooruitgang die ik heb geboekt op het gebied van koolstof zou onmogelijk zijn geweest zonder de steractivisten en analisten met wie ik het voorrecht had samen te werken bij Greenpeace en Carbon Tracker, en onze adviseurs. Zonder de briljante alumni van Solarcentury en SolarAid, onze adviseurs en financiers had ik geen enkel succes op het gebied van zonne-energie kunnen dromen. En de afgelopen vijf jaar op het gebied van natuurherstel zou er weinig zijn bereikt zonder het huidige team en de alumni van Highlands Rewilding, onze adviseurs, onze lokale gemeenschapspartners, de pioniers op het gebied van natuurbehoud die ons inspireerden en de vele investeerders die onze visie van een doorbraak in het helpen terugdraaien van de biodiversiteitsverval en het bevorderen van de welvaart van de gemeenschap hebben gesteund. Die visie is nog steeds niet vervuld, en daarom zal al het prijzengeld worden geïnvesteerd in Highlands Rewilding, terwijl we proberen een verzamelpunt voor hoop te creëren.”

“Bij Solarcentury en SolarAid zijn we er uiteindelijk in geslaagd – velen van ons, collectief – om de opkomst van een markt te bewerkstelligen die essentieel is voor een leefbare toekomst. Ik hoop dat de volstrekt onverwachte komst van de Blue Planet Prize de kans op een tweede dergelijke collectieve prestatie zal vergroten, en ik wil mijn diepste dank uitspreken aan alle geweldige mensen die dit vooruitzicht mogelijk hebben gemaakt.”