Dr. Bronner’s, het iconische familiebedrijf dat bekend staat om natuurlijke en multifunctionele persoonlijke verzorgingsproducten, voegt een nieuw product toe aan hun assortiment: Dr. Bronner’s All-One Toothpaste. De laagschuimende formule vermindert tandplak, maakt tanden witter, verfrist de adem en geeft een tintelend schoon gevoel.

Gemaakt met 70% biologische ingrediënten, waaronder Fair Trade en biologische kokosmeel en kokosolie, biedt Dr. Bronner’s All-One Tandpasta een veilig en effectief alternatief voor conventionele tandpasta’s. De formule is veganistisch, vrij van fluoride en bevat geen synthetische schuimende wasmiddelen of synthetische smaakstoffen. Dr. Bronner’s All-One tandpasta is verkrijgbaar in twee verfrissende smaken: Peppermint en Spearmint. De tube – inclusief dop – is gemaakt van 33% bioplastic uit rietsuiker en is volledig recyclebaar. De buitenverpakking is gemaakt van gerecycled karton. De Dr. Bronner’s tandpasta’s zijn o.a. verkrijgbaar bij reform- en natuurwinkels en via drbronners.nl voor een adviesprijs van 7,95 euro.

Fairtrade

Sinds 2008 zijn 95% van de door Dr. Bronner’s gebruikte grondstoffen FairTrade gecertificeerd door de Zwitserse certificeerder IMO. Het gebruik van FairTrade-ingrediënten maakt een groot verschil in het leven van enkele duizenden boeren en arbeiders, hun families en de gemeenschappen waarin zij leven dankzij eerlijke prijzen, leefbare lonen en financiering voor lokale ontwikkelingsprojecten.

Dierenwelzijn

Dr. Bronner’s komt in aanmerking voor het ‘Leaping Bunny’ logo van de Coalition for Consumer information on Cosmetics (CCIC). Dit logo bevestigt dat het product en de ingrediënten niet op dieren zijn getest. De CCIC, een coalitie van dierenrechtenorganisaties, vereist een onafhankelijke verificatie van derden. Dr. Bronner’s Magic Soaps’ Castile Liquid en Bar Soaps bevatten geen dierlijke producten. Dr. Bronner’s heeft ook een veganistische certificering verkregen van de Amerikaanse non profitorganisatie Vegan Action voor alle producten die geen dierlijke ingrediënten bevatten (exclusief lippen- en body balms). Daarnaast staat het bedrijf geregistreerd bij de Vegan Society in het Verenigd Koninkrijk.