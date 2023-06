Online bloemist bloomon biedt vanaf deze maand weer de Bio-bos aan in het assortiment. Dit biologische boeket met Skal certificering – het Europees biologisch keurmerk dat noodzakelijk is voor biologische producten – is voor het vierde jaar op rij verkrijgbaar. De bloemen komen van Nederlandse bodem en worden geteeld op natuurlijke wijze, in de volle grond en zonder gebruik van chemische middelen. De samenstelling van het veldboeket is verrassend en varieert iedere week, omdat de beschikbaarheid van biologische bloemen variabel is. De Bio-bos is in de online floral shop verkrijgbaar tot eind september, of zolang de bloemen beschikbaar zijn.

100% biologische bos van Nederlandse bodem

Met de Bio-bos gaat bloomon de verplichtingen aan die horen bij het kweken van biologische bloemen. Een biologische kweker werkt nauw samen met de natuur en maakt geen gebruik van synthetische hulpmiddelen om de bloemen sterk te maken. Biologische bloemen worden niet in een kas gekweekt maar in de volle grond, de natuur zorgt voor bescherming. Alle aangesloten kwekers moeten door Skal – het Europees biologisch keurmerk dat duidelijk maakt dat een product voldoet aan de EU-regels en aan de hoge eisen voor biologische productie – gecertificeerd zijn om zich biologisch teler te mogen noemen. Door bedrijven jaarlijks te bezoeken en te controleren, houdt Skal toezicht op de gehele Nederlandse biologische keten. Ook bloomon is in het bezit van de certificering, zodat ook het proces van het samenstellen van de Bio-bos biologisch gecertificeerd is. Het productieproces van de Bio-bos is daarmee volledig goedgekeurd door Skal.

Limited edition

Vooralsnog is het aanbod van biologische bloemen van Nederlandse bodem betrekkelijk beperkt. In Nederland is naar schatting slechts 0,1 procent van de snijbloementeelt biologisch. Daar komt bij dat de teelt van biologische bloemen vooral in de openlucht plaatsvindt en sterk afhankelijk is van natuurlijke factoren zoals het weer, de bodemgesteldheid en ziekten en plagen. Daarom werkt bloomon dit jaar samen met The Pollinators, een organisatie die zich inzet voor het welzijn van bestuivende insecten, noodzakelijk voor een gezond ecosysteem. Hard nodig, want in ons landschap hebben bestuivers zoals wilde bijen, hommels en vlinders het zwaar. Van elke aankoop van de Bio-bos wordt € 2,- aan The Pollinators gedoneerd. Het aantal boeketten dat bloomon wekelijks kan aanbieden, hangt af van de weersomstandigheden. Dankzij de stijgende populariteit van dergelijke boeketten, neemt de vraag naar biologische bloemen ieder jaar toe. Voor de kwekers en online bloemist bloomon is dit een geweldige uitdaging: in februari werd de Mono Tulipa toegevoegd aan het assortiment, het eerste boeket met biologische tulpen.

De Bio-bos is vanaf nu verkrijgbaar via bloomon.nl. Prijs: € 34,95, inclusief bezorging. Persoonlijk kaartje (optioneel): € 1,95. Bijpassende Cube vaas: € 22,95.