Polestar zet sterk in op het verder opschalen van accucirculariteit en kondigt aan dat de accu’s van de Polestar 2 en Polestar 3 voortaan voor minstens 50% uit gerecycled kobalt bestaan. Deze mijlpaal maakt deel uit van een bredere strategie om de afhankelijkheid van nieuwe grondstoffen te verkleinen, de transparantie in de volledige waardeketen te vergroten en materialen zo lang mogelijk in omloop te houden.

Circulariteit reikt bij Polestar verder dan alleen de inkoop van materialen. Tijdens de gebruiksfase van de auto ligt een grote nadruk op het verlengen van de levensduur van de accu en het zo lang mogelijk behouden van de waarde ervan, wat zowel het milieu als de klantervaring ten goede komt.

Polestar werkt samen met de accucentra van Volvo Cars aan refurbished hoogspanningsaccu’s. In deze faciliteiten krijgen Polestar 2’s en Polestar 3’s die een nieuwe accu nodig hebben een gereviseerde versie, wat bijdraagt aan een circulaire keten. Klanten ontvangen een vervangende accu in een gelijkwaardige conditie, ook wel state-of-health (SOH), waardoor de waarde van de accu behouden blijft en de totale milieu-impact wordt verminderd.

Polestar is bovendien in alle markten waarin het merk actief is samenwerkingen aangegaan met recyclers om te voldoen aan de eisen inzake producentverantwoordelijkheid, terwijl de levenscyclus van batterijen wordt verlengd en materiaalterugwinning wordt gemaximaliseerd.

Fredrika Klarén, Head of Sustainability bij Polestar, zegt: “Een Polestar rijden is een bewuste keuze van klanten die om de toekomst geven. Elektrificatie, aangedreven door hernieuwbare energie en mogelijk gemaakt door circulaire accumaterialen, maakt een nieuw soort systeem mogelijk waarin grondstoffen in de keten blijven en overvloed de plaats inneemt van uitputting.”

Polestar ontwerpt premium elektrische performance auto’s met een sterke focus op het gebruik van circulaire materialen met een lagere impact, waaronder gerecycled aluminium en staal, tapijten en inlegmatten op basis van ECONYL®-polyamide en garen gemaakt van PET-afval. Polestar zet sterk in op het verminderen van materiaalcomplexiteit, modulair ontwerp, monomaterialen en circulair gebruik. Daardoor kunnen klanten kiezen voor een auto die op een verantwoorde manier is gebouwd, zonder concessies te doen aan prestaties of veiligheid en met een lagere impact op mens en planeet.

Polestar zet zich sinds 2020 in voor meer klimaattransparantie in de automotive branche, door voor elk model levenscyclusanalyses te publiceren en openlijk verslag te doen van de CO₂e-uitstoot in de hele waardeketen. De Polestar 2 was de eerste auto met via blockchain traceerbaar kobalt, waarmee een nieuwe norm werd gesteld voor het nemen van verantwoordelijkheid in de toeleveringsketen. Deze initiatieven maken deel uit van de bredere duurzaamheidsstrategie van Polestar, waarbij elektrificatie slechts als uitgangspunt wordt gezien. Het merk heeft recentelijk een slimme laadintegratie geïntroduceerd en de relatieve CO₂-uitstoot per geproduceerde auto sinds 2020 met 25% verminderd, terwijl er vier nieuwe modellen werden gelanceerd.